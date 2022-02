«Happy Hour»: Till Reiners wird Pufpaff-Nachfolger

TV-News

Ab März wird Kabarettist Till Reiners durch «Till Reiners’ Happy Hour» führen. Gute Neuigkeiten gibt es zudem für Erwin Pelzig, der sich weiterhin mit Menschen auf der Bank treffen darf.

Der öffentlich-rechtliche Kultursender 3sat hat einen Nachfolger von Sebastian Pufpaff gefunden, der ab März dessen Satire-Showpräsentiert. Dies bestätigte 3sat-Koordiantorin Natalie Müller-Elmau im Interview mit ‚DWDL‘. Demnach wird Till Reiners die Sendung übernehmen und ab dem 20. März durchführen. Sebastian Pufpaff war im November zu ProSieben gewechselt und präsentiert seitdem erfolgreich das wöchentliche Comeback von «TV Total». „Ihm und uns war von Beginn an klar, dass wir unsere wunderbare Marke «Happy Hour» auch dann weiterführen wollen, wenn Sebastian Pufpaff den Sender wechselt“, erklärte daher Müller-Elmau und fügte an, dass es kein „böses Blut“ gebe, da sehr transparent gesprochen worden sei.Über ihren neuen Moderator sagt sie: „Till Reiners ist einer der talentiertesten Künstler der neueren Generation. Er kann Kabarett, Comedy, Relevanz und Pointendichte und hat dazu diese Gastgeberwärme. Er ist an Kolleginnen und Kollegen interessiert, wie sich in seinem Podcast «Jokes» erkennen lässt. Auf diese Weise wird er der Sendung seinen eigenen Stempel aufdrücken können, verbunden mit bekannten und neuen Gesichtern aus seinem Umfeld.“ Er wisse durch seine Auftritte bei der «Happy Hour» und dem «3satFestival» „sehr genau, wie dieses Format funktioniert und ist zudem in der ZDF-Familie ein bekanntes Gesicht, etwa durch die «heute-show» oder die «Die Anstalt»“.Reiners‘ Aufgabe solle sein, die „von unserem Publikum geschätzte Humorfarbe“ fortzuführen, sie gleichzeitig aber auch weiterzuentwickeln, oder gar zu verjüngen. Damit dies gelingt, hat Müller-Elmau zudem bestätigt, dass man von der «Happy Hour» mehr Folgen als bisher zeigen werde, ohne auf eine konkrete Folgenzahl einzugehen.Gute Neuigkeiten hatte Müller-Elmau auch für Fans von Frank-Markus Barwasser, besser bekannt als Erwin Pelzig. Dessen neue Sendung, die im Dezember debütierte, wird in diesem Jahr fortgesetzt. Die Vorbereitung würden derzeit bereits laufen. Darin radelt Pelzig mit Bank und Bowle-Set im Gepäck auf seinem Herrenrad durch das ganze Land und spricht mit verschiedenen Menschen. Im Nachgang sucht er dann Experten auf, um seinen Erkenntnissen aus dem Gespräch näher auf den Grund zu gehen.