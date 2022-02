«Quiz für dich»: Pilawa legt im März bei Sat.1 los

TV-News

Der Neuzugang von der ARD wird künftig den Sendeplatz am Mittwochabend belegen.

Das neue Jahr startete mit einer personellen Überraschung, denn Jörg Pilawa verließ die ARD, um künftig für Sat.1 vor der Kamera zu stehen ( Quotenmeter berichtete ). Am Erfolgsgeheimnis wollte Senderchef Daniel Rosemann gar nichts verändern und kündigte sogleich eine neue Quizshow an, die auf dem niederländischen Format «Deze quiz is voor jou» basiert, das im Nachbarland von Linda de Mol moderiert wird. Nun hat, wie es hierzulande heißt, einen Sendetermin gefunden. Pilawa legt demnach am 9. März um 20:15 Uhr beim neuen Arbeitgeber los, bei dem er in den 90er-Jahren einst angestellt war.In «Quiz für Dich» spielen zunächst zwei Promi-Duos im Studio bei Quizmaster Jörg Pilawa um möglichst viel Geld, das einem bestimmten Menschen zukommen soll, der von seinem Glück noch nichts weiß. Dabei handele es sich um Menschen, „die täglich beruflich oder privat Außergewöhnliches leisten – und sich selbst wenig gönnen“, wie Sat.1 erklärte. Während die Stars im Studio versuchen, alle Quizfragen richtig zu beantworten und die Gewinnsumme gemeinsam in die Höhe treiben, sitzt der potenzielle Sieger zum gemütlichen Plausch bei einem eingeweihten Freund zu Hause. Erst wenn die Gewinnsumme feststeht, erscheint plötzlich Jörg Pilawa auf dem Bildschirm des Gastgebers und überrascht den Kandidaten mit dem Geldsegen. Produziert wird die Sendung von Pilawas Produktionsfirma Herr P. GmbH, hinter dem Original steht der Fernsehmacher John de Mol.„In Deutschland engagieren sich mehr als 16 Millionen Menschen ehrenamtlich. Dazu kommen Viele, die durch einen Schicksalsschlag eine neue Lebenssituation meistern müssen oder sich aufopfernd um andere kümmern. Sie alle bekommen viel zu wenig Wertschätzung. In «Quiz für Dich» spielen wir genau für diese Menschen“, erklärt Moderator Jörg Pilawa die neue Sat.1-Show.