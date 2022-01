Offiziell: Jörg Pilawa wechselt zu Sat.1

TV-News

Am Montagnachmittag lud Sat.1 zu einer Pressekonferenz, um zu verkünden, was die Spatzen in den vergangenen Tagen bereits von den Dächern pfiffen : Jörg Pilawa wechselt zum Unterföhringer Bällchensender und bindet sich in einem Exklusiv-Vertrag an den Sender, der auf mehrere Jahre ausgelegt ist. Senderchef Daniel Rosemann gab stolz die Rückkehr des einstigen Sat.1-Moderators bekannt, der in den vergangenen 20 Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allem für seine zahlreichen Quizformate bekannt war. Auch beim neuen alten Arbeitgeber wird Pilawa zunächst eine Quizshow moderieren. Sie trägt den Titelund soll im Frühjahr 2022 in der Primetime an den Start gehen. Ein genaues Sendedatum steht noch nicht fest.ist eine Adaption des niederländischen Formats «Deze quiz is voor jou», das im Nachbarland von Linda de Mol moderiert wird. Auch hierzulande ist für die Produktion John de Mol verantwortlich. Die deutsche Version ist die erste Show-Umsetzung aus dem exklusiven Vertrag zwischen Talpa Concepts und der Seven.One Entertainment Group.In «Quiz für Dich», das als voraufgezeichnete Live-on-Tape-Show produziert wird, treten jeweils zwei prominente Rate-Duos gegeneinander an, um Geld für eine bestimmte Person zu erspielen, die von ihrem Glück noch nichts weiß. Dabei handele es sic um Menschen, „die täglich beruflich oder privat Außergewöhnliches leisten – und sich selbst wenig gönnen“, wie Sat.1 wissen ließ. Während die Stars im Studio versuchen, alle Quizfragen richtig zu beantworten und die Gewinnsumme gemeinsam in die Höhe treiben, sitzt der potenzielle Sieger zum gemütlichen Plausch bei einem eingeweihten Freund zu Hause. Erst wenn die Gewinnsumme feststeht, erscheint plötzlich Quizmaster Jörg Pilawa auf dem Bildschirm des Gastgebers und überrascht den Kandidaten mit dem Geldsegen.„Nach über zwanzig Jahren freue ich mich auf die Rückkehr zu meinen Wurzeln und meinem alten Heimatsender Sat.1“, erklärte Jörg Pilawa, der ausdrücklich betonte, nicht im Streit die ARD verlassen zu haben, sondern Lust auf eine neue Herausforderung hatte, abseits seiner Komfortzone. „Die intensiven und inspirierenden Gespräche mit Senderchef Daniel Rosemann haben mich überzeugt und zugleich meine Lust geweckt, mich nach so langer Zeit mal wieder auf eine neue Herausforderung einzulassen. In «Quiz für Dich» bleibe ich zum Start zwar dem Genre Quizshow treu, aber darüber hinaus haben Daniel Rosemann und ich viele Ideen, die wir in den nächsten Monaten und Jahren angehen wollen.“„Was für eine geniale Kombination. Die Fernseh-Legende John de Mol erfindet ein neues Quiz. Und mit Jörg Pilawa übernimmt einer der erfahrensten und erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands dieses Quiz in Sat.1. «Quiz für Dich» ist der Auftakt für viele weitere Pläne und Ideen, die wir gemeinsam mit Jörg Pilawa in Sat.1 umsetzen wollen. Willkommen zurück in Sat.1, lieber Jörg“, begrüßt Rosemann sein neues Sendergesicht. Über die weiteren Pläne für Pilawa in Unterföhring hielt man sich noch bedeckt. Lediglich Pilawa plauderte aus, dass er im Jahr 2024, wenn Sat.1 seinen 40. Geburtstag feiert, die Jubiläumsgala moderieren werde. Er könne sich zudem auch eine Musik-Show vorstellen sowie Shows außerhalb eines Studios.