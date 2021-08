Seven.One Entertainment schließt First-Look-Deal mit Talpa Concepts

Wirtschaft

Damit haben die Sender des Unterföhringer Medienkonzerns Erstzugriffsrecht auf neue Formatentwicklungen und -lizensierungen der niederländischen Produktionsfirma.

Die Seven.One Entertainment Group hat einen umfassenden First-Look-Deal mit dem niederländischen Produktionsunternehmen Talpa Concepts, das von John de Mol gegründet wurde, geschlossen. Der mehrjährige Vertrag gilt für den deutschen TV-Markt und sichert der Sendergruppe das Erstzugriffsrecht auf alle künftig von Talpa Concepts entwickelten oder lizensierten Formate. Zudem wird die Seven.One Entertainment Group exklusiver Produzent für alle neuen Talpa-Formate in den TV-Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.„John de Mol zählt zu den kreativsten Köpfen in unserer Branche. Mit seinen Erfolgsformaten wie «The Voice of...» hat er weltweite TV-Dauerbrenner entwickelt – und auch unserer Sendergruppe absolute TV-Highlights beschert. Ab sofort hat die Seven.One Entertainment Group den First-Pick auf alle künftigen Formate aus Johns Kreativschmiede. Für unsere Zuschauer:innen ist dieser Deal ein echter Gewinn, da er unser Angebot an erstklassigem Entertainment weiter stärkt“, erklärt Wolfgang Link, Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO Seven.One Entertainment Group.Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, ergänzt: „John de Mol weiß, wie man das TV-Publikum auf der ganzen Welt bestens unterhält. Umso mehr freut es mich, dass die Seven.One Entertainment Group ab sofort auch als exklusiver Produzent alle künftigen TV-Inhalte von Talpa Concepts auf dem deutschsprachigen Markt umsetzen wird. Diese Kooperation stärkt auch unser zukünftiges Produktionsgeschäft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Talpa Concepts!“John de Mol verspricht, dass sich der deutsche Markt auf „innovative Inhalte“ freuen könne. „In den Niederlanden bin ich in der idealen Situation, dass ich nicht nur neue Inhalte entwickeln und produzieren, sondern sie auch auf einem meiner eigenen Kanäle ausstrahlen kann. Wenn ich mir unsere aktuelle Pipeline anschaue, bin ich überzeugt, dass wir den deutschen Markt überraschen können. Ich arbeite schon seit vielen Jahren gut mit ProSiebenSat.1 zusammen und freue mich darauf, diese Beziehung mit diesem Deal fortzusetzen“, so der Talpa-Gründer, der in den Niederlanden mit den eigenen Sendern von Talpa Networks aktiv ist. Ende Juni wurde bekannt, dass RTL Nederland mit Talpa Network fusionieren wolle ( Quotenmeter berichtete ).