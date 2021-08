Primetime-Sieg für das Drama «3 1/2 Stunden»

Quotennews

Die Quizshow im ZDF lief ab 20.15 Uhr nicht viel stärker als am Vorabend. Nur bei den Jüngeren machte das Programm Boden gut.



Das Erste zeigte das Drama, bei dem die Passagiere eines Zuges von München nach Ostberlin vom Mauerbau überrascht werden und sich für eine Seite Deutschlands entscheiden müssen. Mit 4,64 Millionen Zuschauern und einer sehr starken Sehbeteiligung von 19,1 Prozent ging der Film deutlich als Primetime-Sieger hervor. Auch die 0,58 Millionen 14-bis 49-Jährigen fuhren einen Marktanteil von 11,3 Prozent ein. Passend zum Film lief im Anschluss die Dokumentation. Die verbleibenden 2,67 Millionen Interessenten landeten noch bei hohen 12,6 Prozent. Bei den 0,37 Millionen Jüngeren wurden gute 7,2 Prozent Marktanteil gemessen.Die neue Showläuft seit dem 10. Juli jeweils samstags ab etwa 19.30 Uhr im ZDF . Für die beiden abschließenden Folgen dieser ersten Staffel darf sich das Format nun über einen Primetime-Platz freuen. Moderatorin Sabine Heinrich hatte eine Auswahl aus Nord (Bettina Zimmermann, Kai Wiesinger), Süd (Sonja Zietlow und Judith Williams), Ost (Henry Maske, Anja Kling) und West (Leonard Lansink, Armin Rohde) zu Gast. Die beiden Teams, die in der Vorrunde die meisten Punkte sammeln, spielen schließlich im Finale für den guten Zweck.2,55 Millionen Neugierige entschieden sich am gestrigen Abend für das Programm und landeten so bei einem annehmbaren Marktanteil von 10,7 Prozent. Damit war das Publikum nicht viel größer als bei den Vorabend-Ausgaben. Die gefragteste Folge kam am 17. Juli auf 2,49 Millionen Fernsehende. In der jüngeren Gruppe schalteten aber nun ab 20.15 Uhr deutlich mehr Menschen ein. Mit 0,46 Millionen Jüngere verdoppelten sich hier die Zuschauerzahlen. Für den Sender bedeutete dies eine starke Quote von 8,8 Prozent.