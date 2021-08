«Dark Iceland»: Warner Bros. Germany sichert sich Rechte an Ragnar Jónasson Krimireihe

Vermischtes

Zusammen mit Night Train Media wird man die «Dark Iceland»-Reihe von Ragnar Jónasson adaptieren.

Warner Bros. International Television Production Germany (WBITVP Germany) hat die exklusiven internationalen Rechte an der Krimireihe «Dark Iceland» des isländischen Bestsellerautors Ragnar Jónasson erworben und wird mit Herbert L. Kloibers Münchner Produktionsfirma Night Train Media koproduzieren. Das berichtetet das US-Blatt ‚Variety‘ exklusiv. Die «Dark Island»-Reihe umfasst sechs Romane – „Snowblind“, „Blackout“, „Rupture“, „Whiteout“, „Nightblind“ und „Winterkill“, die zwischen 2010 und 2020 veröffentlicht wurden Protagonist Ari Thór Arason – ein angehender Detektiv auf seinem ersten Posten – wird von einer komplexen Vergangenheit geplagt, die er nicht hinter sich lassen kann.Jónassons Bücher wurden bisher mehr als zweieinhalb Millionen Mal verkauft und in 33 Ländern veröffentlicht. „Ich fühle mich unglaublich geehrt und begeistert, mit Warner Bros. ITVP Germany und Night Train Media zusammenzuarbeiten. Es wird ein Traum wahr werden, Ari Thór und die «Dark Iceland»-Serie auf der Leinwand zum Leben zu erwecken, und ich glaube, dass wir in Warner – mit seiner starken Vision und seiner langen Geschichte des fantastischen Geschichtenerzählens – den perfekten Partner gefunden haben für dieses Abenteuer“, sagt Jónasson.Bernd von Fehrn, Director Scripted bei WBITVP Germany, fügt hinzu: „Wir freuen uns, Starautor Ragnar Jónasson mit unserer Vision für eine gelungene Adaption seiner erfolgreichen Krimis überzeugt zu haben. Für uns ist er international mit Abstand einer der spannendsten Autoren im Krimi-Genre. Die Adaption dieser epischen Romane passt perfekt in unsere langfristige Strategie, sowohl lokale als auch internationale Serien auf höchstem Niveau zu realisieren. Einen exzellenten Partner wie Night Train Media für diese aufregende Reise an Bord zu haben, fühlt sich wie die ideale Ergänzung an.“ Ausführende Produzenten der Serie bei WBITVP sind Dagmar Konsalik und Tobias Rosen.„Skandinavische Krimiserien erfreuen sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit und das aus gutem Grund“, ergänzen Kloiber und Olivia Pahl, Leiterin Entwicklung und Koproduktionen bei Night Train Media, in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir freuen uns sehr, mit Warner Bros. ein so herausragendes Projekt in diesem Genre zu entwickeln und freuen uns besonders auf die erstmalige Zusammenarbeit mit den WB-Kollegen.“