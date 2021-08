«The Loneliness of the Long-Distance Cartoonist» ist als Serie geplant

US-Fernsehen

Die Produktionsfirmen Square Peg und A24 wollen zusammen eine animierte Serie entwickeln.

Gleich zwei Firmen wollen die Memoiren namens «The Loneliness of the Long-Distance Cartoonist» von Adrian Tomine als animierte Serie verwirklichen. Square Peg und A24 beschreiben das Projekt als eine Reihe autobiografischer Szenen. Tomine ist ein New-York-Times-Bestseller-Cartoonist und Illustrator für The New Yorker, er adaptierte dies auch für die Leinwand. Ari Aster, Lars Knudsen und Emily Hildner werden für Square Peg die Produktion übernehmen.Als ein plötzlicher medizinischer Zwischenfall landet Tomine in der Notaufnahme und beginnt sich zu fragen, ob sich das alles wirklich gelohnt hat: Trotz der Auszeichnungen und Chancen einer scheinbar erfolgreichen Karriere sind es die Fauxpas, Demütigungen, Beleidigungen und Kränkungen, die er in der Branche erlebt (oder verursacht) hat, die in seiner Erinnerung am stärksten auftauchen."Als treue Fans von Adrians Arbeit könnten wir nicht begeisterter sein, ihm dabei zu helfen, sein wunderbares Buch für das Fernsehen zu adaptieren, sagte Aster. "Ich kann ihm jetzt alles verzeihen, was er mir angetan hat. Wir haben mit einer Beratung begonnen, was ein produktiver und therapeutischer Prozess war.""Ari Aster ist einer der großen Filmemacher unserer Zeit, und es überrascht nicht, dass er auch einen tadellosen Geschmack hat, wenn es um Film und Fernsehen geht", sagte Tomine. "Als er mir also sagte, dass es seiner Meinung nach eine Möglichkeit gäbe, mein Buch zu adaptieren und etwas Innovatives und Unerwartetes zu schaffen, das dem Stoff treu bleibt - wie sollte ich da widersprechen? Ich habe immensen Respekt vor Ari sowie vor Square Peg und A24, und ich fühle mich geehrt und bin begeistert (und ehrlich gesagt auch ein wenig schockiert), mit ihnen zusammenzuarbeiten."