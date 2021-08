«Beauty & the Nerd» startet mit einem Minusrekord

Quotennews

Es wurden noch nie so niedrige Reichweite ausgewiesen, wie am Donnerstag. Immerhin lag der Marktanteil über dem Senderschnitt.

Obwohl die ‚Bild‘ im vergangenen Jahr aufdeckte, dass Illyas Gewinn von 25.000 Euro nicht ausgezahlt wurde, weil er seine Rolle nur spielte, ließ sich ProSieben nicht beirren, weiterhin auf das Format aus dem Hause Endemol Shine Germany zu setzen. In diesem Jahr drehte ProSieben die neuen Episoden in einer Villa auf Zypern.Die erste Episode, die am Donnerstag um 20.15 Uhr gesendet wurde, erreichte 0,97 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und performte damit deutlich besser als «Die Alm», die in den vergangenen sechs WochenSommerhighlight der Unterföhringer Fernsehstation werden sollte. Der Marktanteil der Reality-Show mit Software-Entwicklern, einem Mainzer Computational-Sciences-Studenten und einem Sport- und Philosophie-Studenten lag bei 4,2 Prozent.Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauer erreichte die Produktion 0,63 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 11,8 Prozent. Die Premiere der zweiten Staffel, die am 4. Juni 2020 lief, kam auf 1,59 Millionen Zuschauer und 1,17 Millionen Umworbene, der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei 14,4 Prozent. Insofern war der Auftakt der dritten Staffel die schwächste Folge aller Zeiten.Eigentlich war um 23.00 Uhr dasmit Carsten Müller geplant, doch stattdessen sendete ProSieben nun doch. 0,45 Millionen Fernsehzuschauer sahen zu, der Marktanteil belief sich dieses Mal auf 3,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 6,2 Prozent Marktanteil ermittelt, in der Zielgruppe fuhr man eine Reichweite von 0,23 Millionen ein.