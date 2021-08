Bremer SV vs. Bayern München: Nachholtermin für Pokal-Spiel steht fest

TV-News

Der DFB hat einen Ersatztermin für die ausgefallene Partie gefunden. Sport1 darf das Duell Ende August übertragen.

Am Dienstag musste der Fünftligist Bremer SV die Hiobsbotschaft verkraften: Aufgrund eines Corona-Falls ordnete das zuständige Gesundheitsamt eine Team-Quarantäne für den DFB-Pokal-Teilnehmer an, womit klar war, dass das für Freitagabend geplante Spiel gegen Rekordmeister FC Bayern München nicht stattfinden könne. Am Donnerstag hat der Deutsche Fußball Bund einen Ersatztermin gefunden. Der DFB hat das Nachholspiel für Mittwoch, den 25. August, terminiert, also etwa anderthalb Wochen später. Der Anstoß erfolgt um 20:15 Uhr im Weserstadion von Werder Bremen.Das Spiel wird dann auch im Free-TV zu sehen sein, denn Sport1 hat sich entschieden an der Übertragung des Duells zwischen dem krassen Außenseiter und dem Bundesliga-Primus zu übertragen. Der Sportsender startet dann seine Übertragung um 18:30 Uhr mit der Vorberichterstattung in. Im Anschluss an die Partie steht ab 22:15 Uhr indie Nachberichterstattung auf dem Programm. Als Moderator ist Thomas Helmer im Einsatz, der von Experte Stefan Effenberg unterstützt wird. Markus Höhner kommentiert.Durch den Spielausfall musste auch die Auslosung der 2. Hauptrunde des Pokalwettbewerbs verschoben werden, die eigentlich am 15. August um 18:30 Uhr in der «Sportschau» hätte stattfinden sollen. Neuer Termin für die Auslosung ist nun der Sonntag, 5. September, um 18:30 Uhr ebenfalls in der «Sportschau» live im Ersten. Die zweite Pokalrunde wird dann Ende Oktober, am 27. und 28. Oktober, ausgespielt.