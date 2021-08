Die nächsten, bitte: Alle «Promi Big Brother»-Teilnehmer stehen fest

TV-News

Mit Marie Lang, Daniela Büchner und Danny Liedtke steht das endgültige Teilnehmerfeld nun fest.

Nach und nach hat Sat.1 das Teilnehmerfeld für die am heutigen Freitag um 20:15 Uhr startende neue-Staffel bekannt gegeben. Am Dienstag nannte man mit Ina Aogo, Melanie Müller, Heike Maurer, Mimi Gwozdz, Uwe Abel, Rafi Rachek, Daniel Kreibich und Eric Sindermann gleich acht der zwölf Teilnehmer. Am Donnerstag folgte mit Jörg Draeger der neunte Promi und dürfte wohl bei vielen Fans des 90er-Jahre Fernsehens für Vorfreude gesorgt haben. Somit fehlen nur wenige Stunden vor der Premiere noch drei Namen.Sat.1 lüftete am Freitagmorgen auch dieses Geheimnis, wobei von Geheimnis kaum noch die Rede gewesen sein kann. Denn schon Ende Juni berichtete die ‚Bild‘-Zeitung über zwei der drei Namen, die nun einziehen werden: Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang und «Goodbye Deutschland»-Teilnehmerin Daniela Büchner werden wie erwartet ebenfalls ins Weltall geschossen. Für Büchner ist es nicht die erste Teilnahme an einem solchen Reality-Format, sie nahm bereits an «Das Sommerhaus der Stars» und am «Dschungelcamp» teil.Soap-Darsteller Danny Liedtke komplettiert das Feld in diesem Jahr. Er ist aus der RTLZWEI-Serie «Köln 50667» bekannt, in der er seit 2013 die Rolle des Kevin Buchow spielt. Marie Lang hat unterdessen kaum Erfahrung vor der Kamera. Für sie ist es die erste Teilnahme an einer Reality-Show. Sat.1 zeigt nach den Live-Sendungen, die von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderiert werden, setzt der Unterföhringer Sender immer im Anschluss auf «Promi Big Brother – Die Late Night Show», bei der Melissa Khalaj und Jochen Bendel zu sehen sind.