«Safe»: Caroline Link dreht erstmals fürs Fernsehen

TV-News

Die Erfolgsregisseurin von «Nirgendwo in Afrika» und «Der Junge muss an die frische Luft» dreht derzeit eine neue Serie für ZDFneo und die ZDFmediathek.

Wie ZDFneo bekannt gab, laufen derzeit in Berlin die Dreharbeiten für eine neue Serie, die den Arbeitstitelträgt und von Caroline Link inszeniert wird. Die preisgekrönte Regisseurin, die auch das Drehbuch schrieb, ist bekannt durch ihre Filme «Nirgendwo in Afrika», «Jenseits der Stille» und «Der Junge muss an die frische Luft» ► und setzt mit dem neoriginal ihr erstes TV-Projekt um, wie der Spartensender mitteilte. Die Story bei «Safe» dreht sich um die beiden Kinder- und Jugendtherapeuten Tom und Katinka, die von Carlo Ljubek und Judith Bohle verkörpert werden. Zusammen führen sie eine Praxis in Berlin, in der sie sich mithilfe von "Nicht-Direktiven-Spieltherapie" den seelischen Problemen ihrer jungen Patienten und Patientinnen intensiv und zugewandt annehmen.Katinka muss sich außerdem mit dem komplizierten Verhältnis zu ihrem übermächtigen Vater (Matthias Habich) auseinandersetzen, der auch Therapeut war. Ihre Affäre mit dem verheirateten Michael (Christian Erdmann) führt immer wieder zu Enttäuschungen. Tom hingegen wird als Vater gefordert, als seine von ihm getrenntlebende Teenagertochter Hanna (Ella Lee) beschließt, zu ihm ziehen zu wollen. Regisseurin Caroline Link sagt über «Safe»: „Es ist ja kein Geheimnis, dass 'Kindheit' das Thema meiner filmischen Arbeit ist. Seit ich Filme mache, beschäftige ich mich mit Kindern und Jugendlichen, die vor großen Herausforderungen stehen. Denn Kinder interessieren mich zutiefst. Ihre Fähigkeit, sich auf das Neue und Unbekannte einzulassen, ihre Resilienz, ihre Tapferkeit, ihr unbedingter Wille zu überleben und zu wachsen, rührt und fasziniert mich gleichermaßen. Wir können so viel von ihnen lernen, und es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, sie zu schützen und zu stärken.“Die Serie wird von Claussen + Putz Filmproduktion produziert. Als Produzenten fungieren Uli Putz und Jakob Claussen, Veronika Ackermann ist Producerin. Die ZDF-Redaktion hat Berit Teschner, ZDFneo-Koordinatorin ist Christiane Meyer zur Capellen. Die Dreharbeiten laufen noch bis November 2021, weshalb noch kein Sendetermin in ZDFneo und in der ZDFmediathek feststeht.