«Cobra Kai» geht im Dezember weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat die vierte Staffel angekündigt.

"Fasten your gi, tighten your belt. Karate kommt auf die größte Bühne der Welt", sagt die Stimme in einem Teaser für Staffel vier der Emmy-nominierten Comedy-Serie. Im Dezember 2021 wird Netflix die Seriefür eine vierte Staffel zurückbringen. Die dritte Runde ging am 1. Januar 2021 auf Sendung.«Cobra Kai», eine Fortsetzung der beliebten «Karate Kid»-Franchise aus den 1980er Jahren, wurde ursprünglich 2018 als Teil des YouTube Premium-Angebots uraufgeführt. Als dieser Dienst aus dem Originalangebot ausstieg, erwarb Netflix die ersten beiden Staffeln als Bibliotheksinhalte und gab dann grünes Licht für die dritte und vierte Staffel.Die langjährigen Lieblingsrivalen Daniel LaRusso (Ralph Macchio) und Johnny Lawence (William Zabka) sind in dem Teaser zu sehen, zusammen mit John Kreese (Martin Kove) und jüngerem Nachwuchs wie Miguel (Xolo Maridueña), Samantha (Mary Mouser) und Robby (Tanner Buchanan).