Maybrit Illner: Man kann den Zuschauer auch unterfordern

Interview

Die Talkshow am späten Donnerstagabend erreichte zuletzt bis zu vier Millionen Zuschauer, das ZDF hat ein heißes Eisen im Feuer. Quotenmeter sprach mit Illner auch über die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grüne.

Klar, meine Kollegen und ich, wir arbeiten fröhlich mitten im ZDF, dem „Zentrum der Freude”.In der Corona-Krise geht es für die Menschen um sehr viel: Gesundheit, Freiheit, Existenz. Sendungen wie unsere, die auf der Höhe der Entwicklung blieben, Informationen und Diskussion angeboten haben, wurden geschaut. Das ist immer so, aber erst Recht in so existentiellen und neuartigen Krisen.Man kann nicht jeden Erfolg mit der Schwäche der Konkurrenz erklären.Dschungelcamp, Heidi Klum und ab und zu Fußball - Wir senden immer wieder erfolgreich direkt gegen "Flaggschiffe" der Kommerz-Sender. Politischen Talk haben die sich aber seit Erich Böhme oder Ulrich Meyer nicht mehr getraut. Nach meinem Eindruck hat man dort in den letzten Jahren generell lieber tiefhängende Früchte geerntet und merkt jetzt offenbar, dass man Zuschauer auch unterfordern kann. Eigentlich eine schöne Entwicklung.Die Pandemie ließ uns keine Wahl. Wir haben dabei gelernt, dass die Zuschauer zuhause sich nicht so sehr an formalen Aspekten stören, wenn das Thema und die Gäste wichtig und interessant sind. Eine Diskussion zwischen Gesprächsgästen im Studio und solchen, die zugeschaltet sind, ist dennoch nicht einfach und kein Ideal-Zustand. Auch das Studio-Publikum vermisse ich. Mal sehen. Wir haben das schlicht noch nicht entschieden.Man muss in der Tat kein Journalist, Politiker oder PR-Experte sein, um sich das zu fragen, zumal handwerkliche Fehler hier die Glaubwürdigkeit der Kandidatin beschädigten. Beantworten können das ganz allein die Grünen.In den Popularitätswerten der Politiker bilden sich Affären oder Fehltritte ja ab. Dass ihre Parteien nicht in gleichem Maße leiden, kann man vielleicht mit dem alten Spruch erklären: “Wenn einem der Pastor nicht gefällt, tritt man nicht gleich aus der Kirche aus.” Viele Menschen wählen vielleicht immer noch die Partei und nicht den Kandidaten, auch wenn die Milieus mit ihren Bindungen bröseln.Zwei Parteien haben aktuell Probleme mit ihren Kandidaten, ein Kandidat hat eher Probleme mit seiner Partei. Die SPD hat offensichtlich ein Imageproblem, das sie sich zum Teil selbst erarbeitet hat. Sie kommt einem manchmal vor wie ein Restaurant, das alle halbe Jahre den Pächter wechselt, und jedes Mal werden von den alten Stammgästen welche vergrault.Die Schmerzen der Corona-Krise lassen gerade nach und viele Menschen atmen durch. Dass man sie deshalb nicht ernsthaft mit Zukunftsfragen wie „Klima” oder „Rente” behelligen darf, ist allerdings eine merkwürdige Analyse vieler Wahlkämpfer. Fast alle drücken sich bei fast allen unangenehmen Fragen um konkrete Aussagen. Deshalb sind Themen wie „Steuern”, „Rente”, „Klima” so schwer greifbar.An Plänen fehlt es nicht. In der Corona-Krise und jetzt in der Flut ist man schon dankbar, wenn das politische Handwerk beherrscht wird und wenn Zuständigkeiten klar geregelt sind. Es sind viele konkrete Verbesserungen nötig und möglich. Auch beim Klimaschutz hat die Politik ja weniger ein Erkenntnisproblem, als eines mit der Umsetzung.„Zehn Gründe, warum Du deine Social Media Accounts sofort löschen musst” heißt ein Buch von Jaron Lanier. Auch wenn man ihn so nicht wörtlich nehmen muss, sollte man seine Argumente kennen. Medienerziehung ist vielleicht nicht sexy, aber ziemlich nützlich.