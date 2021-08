Filmduell zwischen ProSieben und RTLZWEI

Quotennews

RTLZWEI war mit «Stirb langsam» der Konkurrenz dicht auf den Fersen. ProSieben zeigte «American Sniper».



ProSieben wollte am gestrigen Abend mit dem Militärdramapunkten. Der Sender bewegte 0,91 Millionen Fernsehende zum Einschalten und landete somit bei einem soliden Marktanteil von 4,0 Prozent. Bei den 0,39 Millionen Jüngeren waren nicht mehr als annehmbare 7,6 Prozent Marktanteil möglich. Mit dem Thrillerstieg die Quote bei einem Publikum von 0,53 Millionen Menschen auf einen guten Wert von 4,4 Prozent. Die 0,23 Millionen Umworbenen fielen hingegen auf mäßige 6,8 Prozent zurück.RTLZWEI gelang es recht gut mit diesen Ergebnissen mitzuhalten. Den Actionthrillerverfolgten 0,74 Millionen Filmfans, was einem guten Marktanteil von 3,3 Prozent entsprach. Bei den 0,24 Millionen Werberelevanten kam eine solide Sehbeteiligung von 4,7 Prozent zustande. Mit dem Actionfilmsteigerten sich die 0,44 Millionen Zuschauern nun auch auf einen hohen Wert von 3,5 Prozent. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Abend mit einem passablen Marktanteil von 4,5 Prozent zu Ende.Keinerlei zufriedenstellende Ergebnisse kamen hingegen bei VOX mit zwei Folgen vonzustande. 0,54 und später 0,60 Millionen Fernsehende entschieden sich für die Serie. Dies hatte schwache Marktanteile von 2,3 und 2,5 Prozent zur Folge. Die 0,10 und 0,14 Millionen Jüngeren kamen nicht über mickrige Quoten von 2,0 sowie 2,5 Prozent hinaus.landete schließlich mit 0,51 Millionen Interessenten bei akzeptablen 3,5 Prozent Marktanteil. Die 0,23 Millionen Umworbenen verbesserten sich deutlich auf passable 6,2 Prozent.