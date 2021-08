Erfolgreicher vorletzter Olympia-Tag im ZDF

Quotennews

Leichtathletik stand aus Quotensicht wie so oft in den vergangenen Tagen ganz vorne.



Der vorletzte Olympia-Tag bescherte dem ZDF am Samstag ein letztes Mal über den ganzen Tag verteilt starke Quoten. Bereits ab 7.5 Uhr zur Volleyball-Partie zwischen Brasilien und Argentinien waren 1,08 Millionen Fernsehende mit dabei. Dies hatte sehr starke 23,2 Prozent zur Folge. Die 0,28 Millionen Jüngeren landeten zudem bei einer herausragenden Quote von 20,5 Prozent. Ab 11.30 Uhr wurde beim Modernen Fünfkampf mit 2,07 Millionen Zuschauern die nächste Marke geknackt. Der Marktanteil wuchs weiter auf 29,4 Prozent sowie auf 26,5 Prozent in der jüngeren Gruppe.Ein weiteres Mal war das Leichtathletik-Programm der Gewinner dieses abwechslungsreichen Tages. Von 12.30 bis 15.10 Uhr wurde die Disziplin gesendet und die Zuschauerzahl erhöhte sich von anfangs 3,32 auf 3,36 Millionen. Dies hatte die stärksten Quoten des Tages von 33,4 sowie 31,6 Prozent zur Folge. Zudem verfolgten bis zu 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährige das Programm und verbuchten somit einen überragenden Marktanteil von 28,0 Prozent.Im Anschluss besiegten die französischen Handballer das dänische Team im Finale vor 2,95 Millionen Fernsehenden. Hier wurde weiterhin eine Sehbeteiligung von 27,3 Prozent gemessen. Auch 0,64 Millionen Jüngere folgten die Partie und landeten bei traumhaften 23,6 Prozent Marktanteil. Brasilien kürte sich wie bereits 2016 zum Olympiasieger im Fußball und gewann nach Verlängerung gegen das spanische Team. Für das Spiel interessierten sich noch 2,53 Millionen Sportbegeisterte, was starken 22,9 Prozent glich. Die 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen lagen nun bei 19,5 Prozent Marktanteil.