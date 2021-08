«Promi Big Brother» weiterhin unter dem Niveau des Vorjahrs

Quotennews

Der Late Night Show im Anschluss scheint der Wechsel von sixx zu Sat.1 hingegen sehr gut zu tun.



Am Vorabend leitete die Eröffnungsshow in Sat. 1 die neunte Staffel vonein. Mit 1,60 Millionen und hohen 8,0 Prozent Marktanteil verlief der Start jedoch deutlich schwächer als in den Jahren zuvor. Auch in der Zielgruppe wurde bereits mehr als 14,3 Prozent erreicht. An Tag zwei wanderte das Programm nun auf den späteren Sendeplatz ab 22.00 Uhr. Die 1,18 Millionen Fernsehenden fielen auf eine gute Quote von 6,5 Prozent zurück. Im Jahr zuvor lag man etwa einen Prozentpunkt höher. Bei den 0,50 Millionen Umworbenen wurden starke 11,0 Prozent Marktanteil eingefahren. Im Vorjahr waren es noch 11,7 Prozent., welche nun direkt im Anschluss ebenfalls in Sat.1 gesendet wird, kam noch auf 0,53 Millionen Zuschauer und damit auf 20.000 mehr als am Vortag. Hier waren weiterhin 6,1 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,20 Millionen Jüngeren hielten sich ebenfalls bei guten 8,3 Prozent. Vor dem Start des Reality-Programms wurde noch der Abenteuerfilmgezeigt. Bei einem Publikum von 1,27 Millionen Menschen wurden solide 5,2 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,48 Millionen Werberelevanten landeten bei einer hohen Sehbeteiligung von 9,2 Prozent.Damit schlug Sat.1 das Filmprogramm von ProSieben deutlich. Dort lief die Komödie «CHiPs» ► vor 0,98 Millionen Neugierigen. Hieraus resultierte ein solider Marktanteil von 4,1 Prozent. In der Zielgruppe war das Programm mit 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen gleich auf. Die 9,2 Prozent Marktanteil lagen jedoch knapp unter dem Senderschnitt von ProSieben. Es folgte die Free-TV-Premiere von, welche auf 0,52 Millionen sowie 0,30 Millionen Jüngere zurückfiel. Hier blieben noch mäßige Quoten von 3,0 und 6,9 Prozent übrig.