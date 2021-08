Blockbuster-Battle

Während bei den RTL-Sendern bekannte Show-Größen an diesem Sonntagabend im Programm stehen, präsentieren sixx, Sat.1 und ProSieben einen starbesetzten Blockbuster nach dem anderen. Von Rennsport-Action, über Familien-Drama bis zur durchgeknallten Komödie ist alles dabei. Wer holt am Ende den Sieg?

(sixx, 20:15 Uhr)Goldie Hawn und Amy Schumer, ein Mutter-Tochter-Gespann auf irrwitzigen Abwegen: Emily verliert dummerweise ihren Job und ihren Freund. Damit der heiß ersehnte Urlaub in Ecuador nicht ins Wasser fällt, nimmt sie ihre Mutter Linda mit. Die erweist sich im fremden Land nur leider als hysterisch und überfürsorglich. Als sich der Tochter dann die Chance zum Abenteuer bietet, wird das Zweiergespann entführt. In der Quotenmeter-Kritik hieß es damals: „Eine Komödie, die nur minimal vergnüglicher ist, als die Qualen, die ihre Hauptfiguren durchleiden.“Quotenmeter.de: 2Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 5IMDB User Rating: 5(Sat.1, 20:15 Uhr)Chris Evans in einem herzergreifenden Familiendrama: Frank kümmert sich um seine Nichte Mary, nachdem ihre Mutter auf tragische Weise gestorben ist. Das kleine Mädchen zeigt enorme mathematische Fähigkeiten. Ihr Onkel will ihr aber ein möglichst normales Leben ermöglichen und sie auf der örtlichen Grundschule belassen. Als sich die Großmutter einmischt, droht er das Fürsorgerecht zu verlieren. Die Quotenmeter-Kino-Kritik zog vor vier Jahren dieses Fazit: „Was auf der Haben-Seite der Gleichung bleibt, sind eine sehr gute Kinderdarstellerin, die eine angenehme Chemie mit ihrem Leinwandonkel hat, sowie ein geglückter Balanceakt zwischen "Das einfache Leben" und "Akademisches Streben". Da Filmemachen keine strenge Mathematik ist, liegt es im Auge des Betrachters, ob das die auf der Negativseite stehende, behäbige Regieführung, die schematische Erzählweise und die vielen Merksatz-Monologe ausgleicht.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDB User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Im zweifach ausgezeichneten Oscar-Film zeigen Christian Bale und Matt Damon die wahre Geschichte um das Rennen in Le Mans im Jahre 1966: Obwohl ihm alle davon abraten, entschließt sich Fahrzeugentwickler Carroll Shelby dazu, mit dem aufbrausenden Rennfahrer Ken Miles zusammenzuarbeiten. Trotz schlechter Aussichten wollen sie gemeinsam an der Seite von Ford das Rennen in Le Mans gewinnen und Ferrari schlagen. Doch der Kampf um den Sieg ist hart und fordert von den beiden alles. Ein Auszug aus der Quotenmeter-Kritik: „Diese ständige Anspannung und gegenseitige Bewunderung, die zwischen Shelby und Miles steht, gestattet es Matt Damon und Christian Bale, mimisch aufzutrumpfen. Man merkt den ungleichen Autoexperten Shelby und Miles unentwegt an, wie sehr sie sich respektieren – doch man glaubt ihnen auch jederzeit, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen könnten.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 8IMDB User Rating: 8