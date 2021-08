«RTL Aktuell» erneut besser als die Primetime

Quotennews

Dass RTL das hauseigene News-Format pushen möchten, wurde in den letzten Wochen und Monaten klar. Mittlerweile ist «RTL Aktuell» jedoch erfolgreicher als die Primetime.

Tatsächlich verlief aus Quotensicht der gesamte Samstag für RTL nicht allzu rosig. Bis dann um 18:45 Uhrlief und die Zuschauerzahl auf 1,86 Millionen geradezu explodierte. Gleichermaßen steigerte sich der gesamte Marktanteil während des News-Formats auf 13,1 Prozent. In der klassischen Zielgruppe steigerte sich der prozentuale Anteil am entsprechenden Markt von zuvor 5 Prozent auf 10,7 Prozent. Hierbei konnten 0,31 Millionen Zuschauer gemessen werden.Im direkten Anschluss, beifiel das Interesse wieder auf 1,19 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Die Umworbenen ließen ebenfalls nach und konnte mit 0,29 Millionen Zuschauern "nur" noch 8,5 Prozent des Marktes stemmen. Zur Primetime hin stiegen zumindest in der Zielgruppe die Zahlen nochmals, insgesamt ließ der Sender nach.«5 gegen Jauch» zeigte sich mit 1,6 Millionen Zuschauern insgesamt eher weniger erfolgreich, wenn auch der Marktanteil von 8,4 Prozent kein Drama darstellt. Die abendliche Situation retteten die 0,399 Millionen Zielgruppen-Zuschauer, die zudem für einen Marktanteil von 9,6 Prozent sorgten. Im Gesamten keine grandiosen Werte, jedoch schrammte RTL wohl noch mit einem blauen Auge davon.