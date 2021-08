«Promi Big Brother» mit schlechtestem Ergebnis bisher

Quotennews

Nach gutem Start zeigte sich bei «Promi Big Brother» schnell, dass das Interesse sinkt. Gestern reichte es gerade noch für 1 Million Zuschauer.

Als Anfang August, zum 06. August 2021, die neue Staffelan den Start ging, stellten sich ordentliche bis gute Zahlen dar. Mit 1,6 Millionen Zuschauern erreichte Sat.1 damals einen Marktanteil von ordentlichen 8 Prozent. Auch die Zielgruppe ließ vorerst kaum Wünsche offen, denn mit 0,67 Millionen Zuschauern kratzte der Bällchensender an der 15-Prozent-Marke (14,3 Prozent Marktanteil). Stand jetzt, etwas mehr als eine Woche später, ist das Programm jedoch scheinbar langsam aber sicher auf dem Boden der Tatsachen angekommen.Sukzessive ging es Bergab und mit der gestrigen Ausgabe ab 22:20 Uhr gibt es einen neuen Tiefstwert von nur 1 Million Zuschauern. Der Marktanteil verschlechterte sich um 2 Prozentpunkte, wodurch gestern glatte 6 Prozent erreicht wurden. Ein zweites Mal in dieser Staffel lag auch die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen unter 10 Prozent, gestern bei 9,4 und noch 0,43 Millionen Zuschauern. Zumindest von der Anzahl an Zuschauern ein weiterer Negativrekord. Die jeweils im Anschluss an eine Episode laufende «Promi Big Brother - Die Late Night Show» zeigte sich weniger konsistent auf einem absteigenden Ast.Hier spielte sich gestern die Situation so ab, dass Sat.1 ab 23:55 Uhr noch 0,51 Millionen Zuschauer halten konnte und sich so noch, für die Uhrzeit, gute 7,7 Prozent ergaben. Auch die Zielgruppe war prozentual in Ordnung, denn mit 9,1 Prozent muss der Sender wohl zufrieden sein, wenn es sich auch auf nur noch 0,17 Millionen Zuschauer beschränkte. Alles in allem zeigt sich also, dass «Promi Big Brother» es in den nächsten Tagen nicht einfach haben wird, zumindest wenn sich der Negativtrend fortsetzt, wonach es aussieht.