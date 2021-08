«Generation Merkel»: jetzt in der ZDFmediathek verfügbar

TV-News

Die von Good Times produzierte Porträt-Reihe «Generation Merkel» ist jetzt, mit etwas Verspätung, in der ZDFmediathek verfügbar.

Wie bekannt sein dürfte, endet nach 16 Jahren die Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel und diesbezüglich nahm sich die Produktionsfirma Good Times die Aufgabe, eben diese «Generation Merkel» zu interviewen und porträtieren. Vom Alter her beziehen sich die Macher der Reihe auf Menschen im Alter von 19 bis 37 Jahre, da eben diese teilweise nie eine andere Person an der Spitze von Deutschland erlebt haben. Zumindest bewusst erlebt haben.Als Protagonisten ergeben sich elf Personen im angesprochenen Alter, welche über intensive Interviews und Situationen im Alltag porträtiert werden sollen. Beispielhaft für die Auswahl an Personen stehen Josie und Vanessa, welche im Gesundheits- und Krankenpflegesystem arbeiten, Stand-Up-Comedienne Negah erzählt über das Thema Integration ihre Erfahrungen und der Arzt, Rollstuhlfahrer und ehemalige Paralympics-Teilnehmer Leopold kommt bei dem Thema Inklusion ins Spiel.Der Autor der Reihe, Martin Reichel, sagte im Gespräch mit dem Branchendienst DWDL, dass die 12- bis 15-minütigen Beiträge ein Spiegel der Gesellschaft seien sollen. "Wir sind sehr nah an den Menschen und ihrer Lebensrealität. Als neutraler Berichterstatter will ich dieser gerecht werden. Dabei ist es sehr wichtig, das Erzählte und speziell die politischen Einstellungen nicht wertend wiederzugeben. Angela Merkel bildete eine politische Konstante. Die im Herbst anstehende Zäsur führt nun zu einer Aufbruchstimmung mit hohen Erwartungen an die neue Regierung wie die Porträts zeigen", so Reichel weiter.