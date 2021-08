«Bauer sucht Frau International» steigert sich

Quotennews

Mit 2,57 Millionen Zuschauern war am Sonntagabend «Bauer sucht Frau International» bereits gut gestartet. Gestern steigerte sich RTL noch weiter.

Bereits in Folge eins am Sonntagabend startete RTL die Showmit ordentlichen Zahlen. Insgesamt konnte sich über 2,57 Millionen Zuschauer und 10,4 Prozent Marktanteil gefreut werden. Das Ergebnis in der Zielgruppe erschien ebenfalls erfreulich, denn mit 0,7 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren reichte es für 11,3 Prozent Marktanteil. Heile Welt auf den ersten Blick, doch ist auch klar, dass RTL mit diesen Zahlen geradeso zufrieden sein kann. Glücklicherweise steigerte sich das Format in Folge zwei nochmal ordentlich.Zu gestrigen Montagabend ergaben sich 3,03 Millionen Zuschauer insgesamt und auch der Marktanteil steigerte sich auf 11,5 Prozent. In der Zielgruppe der Umworbenen wuchs die Zahl auf 0,81 Millionen Zuschauer und der Marktanteil ging auf 12,8 Prozent hoch. Sicherlich Zahlen, mit denen RTL noch besser leben kann. Ob sich der positive Trend in den folgenden Tagen fortsetzt oder zumindest konstant bleibt, ist abzuwarten. Im Anschluss startete mitein neues und durchaus groß angekündigtes Format. Mit mäßigem Erfolg.Erstmal Jan Hofer vor einer RTL-Kamera in Funktion des Moderators. Das muss doch laufen? Zum Start eher nicht. Mit 1,87 Millionen Zuschauern, wovon sich 0,49 Millionen als Umworbene einkategorisieren, bleibt der Hype deutlich aus. In Marktanteile gedacht blieb RTL insgesamt bei 9,1 Prozent Marktanteil und in der Zielgruppe rettet sich der Sender geradeso auf 10,1 Prozent. Wird auch dieser Wert einstellig, hat RTL ein neues Sorgenkind geschaffen.