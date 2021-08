Discovery+ ordert «SmartLess»-Doku

US-Fernsehen

In dem Format werden Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett bei den Dreharbeiten ihres Podcasts zu sehen sein.

Discovery+ hat zwei 75-minütige Specials im Dokumentarstil bestellt, die die Schauspieler Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett während der Nordamerika-Tournee ihres Podcastsbegleiten. Die Serie, die derzeit noch keinen Titel trägt, wird 2022 auf dem abonnementbasierten Streaming-Videoportal zu sehen sein und Highlights aus ihren Interviews mit Prominenten während der Tournee zeigen."Jason, Sean und Will sind drei absolute Legenden, die in dieser Branche so viel erreicht haben - von Comedy bis Drama, auf der Bühne und auf unseren Bildschirmen", sagte Lisa Holme, Senior Vice President of Content and Commercial Strategy bei Discovery, Inc. in einer Erklärung. "Jetzt, wo sie die Welt der Podcasts erobern, freuen wir uns darauf, in dieser Doku-Serie eine ganz neue Seite von ihnen zu zeigen, bei der wir einen unglaublichen Zugang zu all den Momenten hinter den Kulissen haben werden, was sicherlich eine aufschlussreiche und lustige Tour sein wird."Zu den Gästen des «SmartLess»-Podcasts gehörten die Vizepräsidentin Kamala Harris, George Clooney, Jennifer Aniston, Adam Sandler, Ricky Gervais, Bryan Cranston, Paul McCartney, Tina Fey, Awkwafina, W. Kamau Bell, Stacey Abrams, Billie Eilish und Megan Rapinoe.