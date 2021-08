Heilige Maria! «RTL Direkt» rutscht auf 5,4 Prozent

Quotennews

Das war klar: «Schwiegertochter gesucht» läuft ohnehin schwächer als «Bauer sucht Frau international».

Am zweiten Sendetag hielt RTL mit seinem neuen Format natürlich nicht die Auftaktquoten. Am Montag gaben 1,87 Millionen Fernsehzuschauer Jan Hofer undeine Chance, der Marktanteil lag bei mäßigen 9,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,49 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag mit 10,1 Prozent im akzeptablen Bereich.Während «Bauer sucht Frau international» am Montag über drei Millionen Zuschauer vorweisen konnte, verbuchtein der vergangenen Woche mit lediglich zwei Millionen Zuschauern das bisher niedrigste Ergebnis in der Formatgeschichte. Es ist also naheliegend, dass sich die Quoten binnen sieben Tage nicht massiv verbessern würden. Vera Int-Veen und ihr Warner Bros.-Team kamen in Woche zwei auf 1,65 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 5,9 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,49 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass man auf 7,1 Prozent Marktanteil erreichte. Mit diesen Werten markierte Folge zwei einen neuen Quoten-Tiefpunkt.Aus diesem Grund ist es schon verständlich, dass das neue RTL-Magazin nun ebenfalls schwächer lief. Aber mit nur 1,10 Millionen Zuschauern haben die wenigsten Experten gerechnet, die Sendung mit Jan Hofer fuhr lediglich 4,7 Prozent ein. Unter den Zuschauern befanden sich nur 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen, wodurch ein Marktanteil von 5,4 Prozent ermittelt wurde.