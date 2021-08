Freeform setzt «Everythings Gonna Be Okay» ab

US-Fernsehen

Bereits nach zwei Staffeln landet die Serie auf dem Fernsehfriedhof.

Die Disney-Tochter Freeform trennt sich nach zwei Staffeln von der Serie. Der australische Autor und Comedian Josh Thomas spielte einen jungen Mann, der nach dem Tod seines Vaters plötzlich mit der Erziehung seiner beiden Halbschwestern betraut wird. Serienschöpfer Thomas bestätigte, dass die Serie nicht für eine dritte Staffel verlängert wird."Es war ein Traum, mit Freeform zu arbeiten - so cool und offen und aufrichtig progressiv", schrieb Thomas. "Ich bin so dankbar, dass wir eine Plattform bekommen haben, um diese Serie zu machen. Ich liebe sie und sie sind besessen von mir, ich hoffe, wir bekommen eine weitere Chance, zusammen zu arbeiten."Die zweite Staffel ging am 3. Juni mit 10 Episoden zu Ende. Blick man auf die Quoten, wird die Einstellung offensichtlich: Woche für Woche schalteten weniger als 100.000 Menschen ein. «Everything's Gonna Be Okay» wurde für Freeform und Avalon Television produziert.