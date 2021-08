Louis De Funès bringt Nitro-Zuschauer zum Lachen

Quotennews

Während in der vergangenen Woche eine Dokumentation gezeigt wurde, strahlte der Unterhaltungssender nun drei Spielfilme aus.

Der TV-Sender Nitro setzte am Dienstagabend auf drei Louis De Funès-Spielfilme. Den Anfang machteaus dem Jahr 1978. 0,64 Millionen Menschen ab drei Jahren wollten wissen, ob wirklich eine fliegende Untertasse in der französischen Stadt St. Tropez gelandet ist. Der Marktanteil belief sich auf mäßige 2,2 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,23 Millionen ein, der Marktanteil lag bei guten 3,2 Prozent.Um 21.55 Uhr befand sich. In dem Spielfilm aus dem Jahr 1970 wird der in die Jahre gekommene Gendarm Ludovic Cruchot in den Ruhestand geschickt. Diese Geschichte wollten 0,52 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil betrug nun gute 2,9 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 0,20 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil fiel mit 4,2 Prozent spitze aus.ging um 23.50 Uhr auf Sendung. Der Spielfilm aus dem Jahr 1982 ließen sich 0,30 Millionen Zuschauer nicht entgehen. Die Entführung der neuen Kollegen erzielte 4,5 Prozent Marktanteil. Wie Cruchot die Damen rettete, wollten 0,14 Millionen junge Menschen sehen. Der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 6,9 Prozent.