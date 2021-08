«Die Rosenheim-Cops»: ZDF zeigt neue Folgen ab Ende September

TV-News

kehren Ende September mit neuen Folgen zum ZDF-Vorabendprogramm zurück. Ab dem 28. September zeigt der Sender die mittlerweile 21. Staffel ab 19.25 Uhr. Damit erfolgt der Start etwas früher als im vergangenen Jahr.Insgesamt produziert das ZDF 26 neue Episoden der Vorabendkrimiserie, wobei die Dreharbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Aktuell laufen die Kameras rund um Rosenheim noch, allerdings wird die Ausstrahlung der neuen Folgen auch bis in das Jahr 2022 hinein reichen. Wie gewohnt übernehmen Dieter Fischer als Anton Stadler und Igor Jeftić als Sven Hansen die Ermittlungen. Aufgrund des hohen Pensums wechseln die «Rosenheim-Cops» aber auch wieder durch. Wenn Hansen und Stadler nicht ermitteln, werden sie von Baran Hêvî als Kilian Kaya und Vanessa Eckart als Eva Winter vertreten.Im Zuge der neuen Staffel können sich die Fans nicht nur auf die 500. Jubiläumsfolge freuen, es wird auch wieder ein Winterspecial geben. Die 90-minütige Episode läuft dann nicht wie gewohnt am Vorabend, sondern wird in der Primetime ausgestrahlt. Einen Termin für die Sonderfolge hat das ZDF bisher aber noch nicht bekannt gegeben.