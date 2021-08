ViacomCBS und Comcast verbünden sich in Europa

International

Mit dem Zusammenschluss zu SkyShowtime bietet man ein attraktives Paket.

Die zwei amerikanischen Major-Studios ViacomCBS und Comcast haben sich zusammengeschlossen, um einen Streamingdienst in 20 europäischen Märkten zu starten. Der neue Dienst heißt SkyShowtime und wird deutlich mehr Marken enthalten als die amerikanischen Pendants Paramount+ und Peacock . So sollen Inhalte von Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+, Sky Studios, Universal Pictures und Peacock gebündelt werden. Das Programm wird alle Genres und Zuschauerkategorien abdecken, darunter Dramaserien, Kinder- und Familienserien, wichtige Franchises, Spielfilme, lokale Programme sowie Dokumentationen und Factual Content. Zum Vergleich: In den Vereinigten Staaten von Amerika ist Showtime nicht bei Paramount+ enthalten.Es scheint, dass der neue Dienst so positioniert wird, dass er zusätzliche europäische Märkte außerhalb der Kernmärkte Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien erreicht. Comcast und ViacomCBS bestätigten am Mittwoch, dass die Plattform in Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Kosovo, Kroatien, Montenegro, den Niederlanden, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, der Tschechischen Republik und Ungarn verfügbar sein wird. In einigen Ländern wird Paramount+ deshalb auch schon wieder vom Markt genommen.Zwar preisen ViacomCBS und Comcast den Zusammenschluss als perfekt an, dennoch wissen beide Unternehmen, dass sie faktisch gegen Netflix (210 Millionen Abonnenten) und Disney (170 Millionen Abonnenten) nicht ankommen werden. Trotzdem erklärte man: "Nachdem Peacock zu Sky gekommen ist, bietet diese Partnerschaft einen innovativen Ansatz, um schnell international zu skalieren und Inhalte in ganz Europa zu monetarisieren. SkyShowtime nutzt die Stärke der unglaublichen Programme von NBCUniversal, Sky und ViacomCBS und wird durch die Plattformtechnologie von Peacock ein wirklich überzeugendes Programm für die ganze Familie und eine starke Markenbekanntheit in diesen Regionen bieten."