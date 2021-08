Streaming hält die Gehälter hoch

US-Fernsehen

Die Schauspieler verdienen auch in diesem Jahr gutes Geld für ihren Auftritt in diversen Serien.

Das verdienen die Stars

Mit dem Ende von «The Big Bang Theory» gingen die Fernsehgehälter für Schauspieler massiv zurück. Doch der Streaming-Boom hat das Feld radikal verändert, die Top-Talente haben auch in den vergangenen Monaten – zum Teil aus dem Stand heraus – sehr gute Summen verdient. Vor allem große Filmstars profitieren vom Streaming-Boom und erhalten zahlreiche Bonus-Zahlungen."Apple, Amazon und Hulu stehen unter großem Druck, diese großen Namen und ihre Shows zu besetzen, und dafür sind sie bereit, eine Menge Geld auszugeben", sagt ein Branchenexperte dem Dienst „Variety“. "Es hängt alles davon ab, wie viel Einfluss man hat und wie dringend sie einen brauchen.“ Allerdings hat dieses System auch eine Schattenseite, denn große Hits im Network-Fernsehen bleiben aus. „Solange man nicht Dick Wolf, ist bekommt man keine Nachvergütung mehr“, sagte ein Agent.Im Zeitalter des Streamings wird das Geld meist im Voraus gezahlt, und auch wenn die Verträge ein zusätzliches Element enthalten, ist es nicht mehr so wie früher, als man damit noch richtig reich werden konnte", sagt der Agent. Ein anderer Vertreter fügt hinzu: "Wenn man sich die traditionellen Studios wie Warner Bros. oder ABC oder Sony ansieht, sind sie alle zu Buyout-Modellen übergegangen".- Sara Gilbert, «The Conners», $400K/Episode- John Goodman, «The Conners», $400K/Episode- Laurie Metcalf, «The Conners», $400K/Episode- Alec Baldwin, «Dr. Death», $575K/Episode- Viola Davis, «The First Lady», $600K/Episode- Michelle Pfeiffer, «The First Lady», $600K/Episode- Gillian Anderson, «The First Lady», $600K/Episode- Pedro Pascal, «The Last of Us», $600K/Episode- Kate Winslet, «Mare of Easttown», $650K/Episode- Ted Danson, «Mr. Mayor», $400K/Episode- Jeff Bridges, «The Old Man», $1M/Episode- Steve Martin, «Only Murders in the Building», $600K/Episode- Martin Short, «Only Murders in the Building», $600K/Episode- Angela Bassett, «9-1-1», $450K/Episode- Sarah Jessica Parker, «And Just Like That...», $650K-$750K/Episode- Cynthia Nixon, «And Just Like That...», $650K-$750K/Episode- Kristin Davis, «And Just Like That...», $650K-$750K/Episode- David Harbour, «Stranger Things», $350K-$400K/Episode- Winona Ryder, «Stranger Things», $350K-$400K/Episode- Brian Cox, «Succession», $400K-$500K/Episode- Jeremy Strong, «Succession», $300K-$350K/Episode- Kieran Culkin, «Succession», $300K-$350K/Episode- Sarah Snook, «Succession», $300K-$350K/Episode- Jason Sudeikis, «Ted Lasso», $400K/Episode (Season 1)- Chris Pratt, «Terminal List», $1.4M/Episode- Jude Law, «The Third Day», $425K/Episode- Henry Cavill, «The Witcher», $400K/Episode- Bryan Cranston, «Your Honor», $750K/Episode