«Das Supertalent»: Lola Weippert und Chris Tall sind die neuen Moderatoren

TV-News

Die neue Staffel soll im Herbst bei RTL starten. Wie schon vor Monaten klar war, wird Dieter Bohlen nicht mehr dabei sein.

hat sein neues Moderatorengespann gefunden. Wie RTL bekannt gab, werden in der 15. Staffel der erfolgreichen Show Lola Weippert und Chris Tall durch die Sendungen führen. Weippert und Tall treten die Nachfolge von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski an, die gemeinsam die 14. Staffel moderiert hatten.Lola Weippert war für fünf Jahre beim Jugendradiosender bigFM in der Morning-Show zu hören, bevor sie zu RTL und TV NOW wechselte. Dort moderierte sie unter anderem «Temptation Island» und «Princess Charming». Zudem war sie in diesem Jahr bei «Let's Dance» mit von der Partie und erreichte den 6. Platz. Chris Tall ist unter anderem durch die RTL-Personality-Comedyshow «Darf er das?!» und als Moderator von Sendungen wie «Murmel Mania» und «The Wheel» bekannt. In der Welt von «Das Supertalent» kennt er sich ebenfalls schon aus. Im Jahr 2020 gehörte er zur Jury.Die neuen Moderatoren sind wohlgemerkt nicht die einzige große Veränderung, die es in der 15. Staffel von «Das Supertalent» geben wird. Mit Lukas Podolski, Chantal Janzen und Michael Michalsky übernimmt auch eine komplett neue Jury. Sowohl Dieter Bohlen als auch Bruce Darnell kehren dagegen nicht zurück. Bohlen gehörte seit der ersten Staffel zur Jury von «Das Supertalent», Darnell stieß in Staffel zwei dazu und war seit 2013 wieder ständiges Mitglied.Die neuen Folgen von «Das Supertalent» sollen im Herbst bei RTL ihre Premiere feiern. Einen konkreten Termin hat der Sender noch nicht bekannt gegeben.