«RTL Direkt»: Erstmals unter 1 Million

Quotennews

Der Start von «RTL Direkt» ist nun drei Tage als und bereits jetzt ist die erste große Marke gefallen.

Im Vorfeld wurde viel über den Wechsel von Jan Hofer zu RTL gesprochen. Was hat der Sender mit dem ehemaligen Tagesschau-Sprecher vor? Wird das wirklich ein seriöses Talk-Format? Möchte das jemand sehen? Alles Fragen, welche sich im Vorfeld sicherlich auch für die Zuschauer gestellt haben und nach mittlerweile drei Sendungen sind einige bereits beantwortet. Mit gestern fiel die Anzahl an gemessenen Zuschauern mit 0,92 Millionen Zuschauern unter die 1-Million-Marke, während der Marktanteil bei 4,4 Prozent landete.In der Zielgruppe, die in Folge eins noch zweistellig war, ergaben sich gestern 7,9 Prozent Marktanteil bei 0,41 Millionen Zuschauern. Immerhin ein kleiner Fortschritt, denn am Dienstag generierte das Format lediglich 0,33 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,4 Prozent. Rein auf die Uhrzeit lässt sich das Interesse der Zuschauer sicherlich nicht schieben. Das im Anschluss laufende Formatgenerierte mit 0,97 Millionen wieder etwas mehr Zuschauer.In der Zielgruppe hingegen verließen hin zu «Stern TV» einige Zuschauer RTL . Gemessen wurden noch 0,33 Millionen Zuschauer bei einem erreichten Marktanteil von 8,3 Prozent. Das RTL-Highlight am Tag ergab sich, abgesehen von «RTL Aktuell», bei. Mit 2,29 Millionen Zuschauern reichte es insgesamt zu 9,6 Prozent Marktanteil, wobei wiederum 0,87 Millionen der Zielgruppe zuzuordnen waren. In dieser Kategorie ergab sich ein Marktanteil von starken 17 Prozent.