Felix und seine Polizeiakte

Soap-Check

Bei «Berlin – Tag & Nacht» erfährt Milla von Erics ehemaligen Kollegen, dass Felix schon einmal Drogen konsumiert hatte. Was sie dort findet, schockiert sie ungemein.

Zwischen Tatjana und Andreas knistert es so gefährlich, dass die beiden tatsächlich miteinander im Bett landen. Tatjana weiß eigentlich: Das war falsch. Aber sie bekommt Zweifel, weil sie sieht, wie sehr Sascha sich die Familie zurückwünscht. Sie offenbart Andreas, dass sie es noch einmal ver-suchen will – als Familie – wie früher. Jens hat Mitleid mit der verlassenen Dörte. Doch als er erfährt, dass die Trennung schon vier Monate zurück-liegt, wird sein Mitleid von Fassungslosigkeit überschattet. Warum verheim-licht seine Mutter ihm so etwas Wichtiges? Tina unterstützt zu Bens Freude die beiden Gründer und ihr Kochboxen-Business und erweist sich als sehr gute Verkäuferin. Sie sieht sich als gleichberechtigte Partnerin in diesem Geschäft – aber sehen Ben und Ellen das auch so? Hendrik ist fest ent-schlossen, seinen Plan zur Finanzierung einer neuen Krankenpflegerstelle durchzuziehen Aber erst als Britta über ihren Schatten springt und heimlich eingreift, wird sein Plan zum Erfolg. Selbst als Hendrik dies erkennt, schaf-fen die beiden es nicht, normal miteinander umzugehen.Florian bekommt hohes Fieber. Alfons und Hildegard sorgen sich um ihr Dach. Rosalie schließt einen Pakt mit Christoph. Maja sieht ein, dass Han-nes‘ Investment eine kluge Geschäftsentscheidung ist und erst in zweiter Linie etwas mit ihr zu tun hat. Später erfährt sie, dass Florian seine Hand wieder bewegen kann. Doch als sich die beiden zufällig im Wald treffen, be-kommt Florian plötzlich hohes Fieber und Maja bringt ihn in seine Hütte. Während sie dort auf Michael warten, schläft Florian ein. Alfons befürchtet, dass sein notdürftig geflicktes Dach das aufkommende Unwetter nicht über-stehen wird. Er vermutet, dass Hildegard und er sich noch zusätzlich einen Wasserschaden einhandeln könnten, wenn sie keine weiteren Vorkehrun-gen treffen. Da bekommen sie ein unerwartetes Hilfsangebot. Christoph wil-ligt ein, Rosalie das Geld zu geben, wenn sie Gómez dazu bewegt, ihm so-fort seine Hotels zu verkaufen. Daraufhin leiht sich Rosalie ein aufreizendes Kleid von Cornelia und verabredet sich mit Gómez. Dieser ist bereit, auf Christophs Forderung einzugehen, aber nur unter einer Bedingung.Hubert sieht rot und will Winkler aus der Firma drängen. Kann er in diesem Unterfangen auf die Unterstützung von Rosi und Sascha zählen? Sarah hat kurzerhand auf der Straße einen Vertrag für einen neuen Stromanbieter unterschrieben. Geht der WG jetzt der Saft aus?Als Britta von Ringos Intrige erfährt, hofft sie vergeblich auf eine Versöhnung mit Robert. Luke alarmiert mit seinem Verhalten nicht nur Sina. Als Paco dem Schmerzmitteldoping auf die Schliche kommt, stellt er Luke vor eine Entscheidung.Kim und Isabelle müssen feststellen, dass sie sich das Prunkwerk auch zu einem günstigeren Preis nicht leisten können. Sollen sie sich zusammentun? Lucie weiß nicht, wo sie wohnen soll. Als Yannick sie bittet, wieder in die WG zu kommen, lässt sie sich darauf ein... Simone kanzelt die Bemühungen des Trainerstabs ab, aber Malu bleibt dran und entwickelt eine Idee, um mehr Menschen für das Eis zu begeistern.Erik kommt beim Publikum gut an. Auch Toni wird Zeuge davon, dass Erik vor allem weibliche Fans gewinnen konnte. Sie ist stolz auf ihren Freund. Erik genießt die Aufmerksamkeit, doch für ihn ist klar, dass nach einer Staffel Schluss ist. Yvonne kann es kaum erwarten, ihre eigene Praxis zu eröffnen. Als ihr während der Autofahrt aber erneut die Sicht verschwimmt, kann sie ihre Unsicherheit vor Laura nicht mehr verbergen.Jan und Meike fliegt morgens die Bierleitung im Kuen um die Ohren. Die beiden machen aus ihrer Not eine Tugend und „vernichten“ das überschüssige Bier. Unterstützt werden sie bei dieser anspruchsvollen Aufgabe von Kevin und Sam. Im Laufe dieser Aktion kommt es zu einer Wette: Die Mädels behaupten, sie könnten die Bierleitung selbst reparieren. Die Jungs halten dagegen und wetten um einen Wellnesstag – inklusive Fußmassage von den Verlierern. Allerdings erkennen Meike und Sam schon bald, dass sie sich übernommen haben. Doch anstatt die Wette verloren zu geben, sollen sich jetzt Jan und Kevin beweisen. Die beiden lassen sich darauf ein. Doch insgeheim engagieren sie einen Profi-Handwerker.Über einen von Erics ehemaligen Kollegen erfährt Milla, dass Amelies neuer Freund Felix eine Polizeiakte wegen Drogenbesitzes hat. Daraufhin möchte sie einen erneuten Versuch wagen, ihre Tochter zu warnen. Als Olivia und sie Amelie jedoch nicht bei Felix zu Hause antreffen, will Milla die Gelegenheit nutzen, um dessen Wohnung auf eigene Faust zu durchsuchen. Olivia findet dort tatsächlich einen verdächtigen Sack mit Geld. Aber dann erwischen Amelie und Felix die beiden bei ihrem Einbruch. Amelie ist stocksauer und fragt sich, wie es um die psychische Gesundheit ihrer Mutter bestellt ist. Milla wiederum will ihre Tochter mit handfesten Informationen davon überzeugen, dass Felix kriminell ist. Doch sie kommt einfach nicht an sie heran und muss zähneknirschend einsehen, dass ihr momentan die Hände gebunden sind.