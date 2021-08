Wirtschafts-Wahlcheck: ntv holt Uli Hoeneß als Experten

Vermischtes

Der ehemalige Präsident des FC Bayern München soll Wahlprogramm der Parteien aus wirtschaftlicher Sicht bewerten.

Der Nachrichtensender ntv hat neue Details zu seiner kommenden Sendungbekannt gegeben und dabei auch gleich einen prominenten Gast enthüllt. Die Sendung, in der man plant, die Wahlprogramme der Parteien auf den wirtschaftlichen Prüfstand zu stellen, soll am 8. September um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.Die Moderation des Wirtschafts-Wahlchecks übernehmen Wirtschaftschef Ulrich Reitz sowie die Start-up-Expertin Janna Linke. Der prominenteste Gast dürfte sicherlich Uli Hoeneß sein, der jahrelang als Manager und Präsident des FC Bayern München aktiv war und zudem auch ein erfolgreicher Unternehmer ist. Neben Hoeneß sind in der Sendung auch Gründerin Verena Pausder und RWE-Chef Markus Krebber zu Gast.Mit «Wer schafft Wirtschaft? Der ntv-Wahlcheck» möchte ntv die Wähler und Wählerinnen dabei unterstützen, die Wirtschaftlichkeit der Wahlprogramme zu bewerten, wie Chefredakteurin Sonja Schwetje erklärte: „Wirtschaft in all ihren Facetten gehört zur DNA von ntv. Jeder Wähler, jede Wählerin ist davon betroffen. Wir möchten unserem Publikum eine gute Orientierung für die Wahlentscheidung geben. Egal ob Vollzeit oder Teilzeit, ob Berufseinsteiger oder Managerin - unser Angebot soll jedem helfen. Daher ist es uns besonders wichtig, im Vorfeld der Bundestagswahl die Vorschläge aus den Wahlprogrammen für verschiedene Wirtschaftszweige genau unter die Lupe zu nehmen und verständlich einzuordnen."