Bravo pausiert «Real Housewives of Dallas»

Die Produktionsbedingungen in der fünften Staffel waren chaotisch.

Der Unterhaltungssender Bravo wird die Reality-Showin eine zeitlich unbestimmte Pause schicken. In diesem Jahr werden keine neuen Folgen mehr gedreht, im kommenden Jahr ist auch keine Ausstrahlung neuer Episoden geplant. "Es gibt derzeit keine Pläne, «The Real Housewives of Dallas» nächstes Jahr zurückzubringen, und darüber hinaus ist nichts Offizielles entschieden worden", sagte ein Sprecher von Bravo am Dienstag.Obwohl Bravo derzeit keine Pläne hat, die Serienproduktion aufzunehmen, wurde «The Real Housewives of Dallas» nicht offiziell abgesetzt, da Bravo dies selten tut: Im «Real Housewives»-Universum wurde nur die einstündige Serie «Real Housewives of D.C.» offiziell abgesetzt. Selbst «The Real Housewives of Miami», das 2013 nach drei Staffeln eingestellt wurde, wird jetzt, acht Jahre später, für Peacock , den Streaming-Dienst von NBC Universal, wiederbelebt.In der fünften Staffel stieß die asiatisch-amerikanische Dr. Tiffany Moon zum Cast und bekam starken Gegenwind von ihren Mitstreitern. Brandi Redmond, deren Instagram-Story aus dem Jahr 2017, in der sie einen asiatischen Akzent nachahmte, in den Monaten vor der Produktion viral gegangen war, sagte Moon, sie fühle sich unwohl und könne in ihrer Nähe nicht sie selbst sein. Darstellerin Kameron Westcott und Moon gerieten über weite Strecken der Staffel aneinander, vor allem nach einem Dim-Sum-Brunch, bei dem Moon die Frauen dazu drängte, Hähnchenschenkel zu essen. Die beiden stritten sich auch auf Twitter, vor allem wegen Westcotts Auftritt in der Bravo-Talkshow «What What Happens Live», in der Westcott Moon mit einer thailändischen Sexarbeiterin zu vergleichen schien.