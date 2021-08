«The Drowning»: Premiere im Oktober

TV-News

Der Pay-TV-Sender 13th Street zeigt alle vier Episoden der britischen Serie am Stück.

13th Street bringt im Oktober die britische Miniserienach Deutschland. Der Sender zeigt alle vier Episoden am 17. Oktober ab 20.13 Uhr. Nach der Ausstrahlung steht die gesamte Serie zudem auch auf Abruf verfügbar.«The Drowning – Eine Mutter ermittelt» erzählt die Geschichte von Jodie Walsh, deren vierjähriger Sohn eines Tages bei einem Picknick am See verschwindet. Obwohl die Leiche des Jungen nie gefunden wurde, gehen anschließend alle davon aus, dass er im See ertrunken ist. Neun Jahre später trifft Jodie allerdings auf den Teenager Daniel, in dem sie glaub ihren Sohn wiederzuerkennen. Während die Behörden und ihre eigene Familie mehr als skeptisch sind, macht sich Jodie daran, zu beweisen, dass der Vater des Jungen eigentlich ein Entführer ist. Dabei wird sie schon bald mit der Frage konfrontiert, wie weit sie bei der Suche nach der Wahrheit gehen will.Die Hauptrollen in der britischen Miniserie spielen Jill Halfpenny (Babylon), Jonas Armstrong (Robin Hood) und Rupert Penry-Jones (Whitechapel). In weiteren Rollen sind Deborah Findlay, Cody Molko Babs Olusanmokun und Jade Anouka zu sehen. Die Drehbücher wurden von Tim Dynevor, Francesca Brill und Luke Watson geschrieben. Regie führte Carolina Giammetta, die alle vier Episoden inszenierte.