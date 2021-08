Taco Rijssemus wird neuer CEO von All3Media Deutschland

Köpfe

Rijssemus tritt die Nachfolge von Dr. Markus Schäfer an.

All3Media Deutschland bekommt einen neuen CEO. Wie das Unternehmen bekannt gab, tritt Taco Rijssemus am 1. September die Nachfolge von Dr. Markus Schäfer an. Schäfer war seit 2015 für die Geschäfte von All3Media in Deutschland und den Niederlanden verantwortlich, entschied sich aber nun, sein Amt niederzulegen.Taco Rijssemus ist damit ab dem 1. September für alle Produktionsfirmen von All3Media Deutschland verantwortlich, zu denen filmpool entertainment, filmpool fiction, The Fiction Syndicate, south & browse, Tower Productions, Bon Voyage Films und die digitale Full-Service- Agentur Little Dot Studios gehören. Darüber hinaus führt er auch weiterhin die niederländischen All3Media-Produktionsfirmen idtv und ICP als auch All3Media in Belgien, die er bereits zuvor leitete.In einer Pressemitteilung erklärte der neue CEO: „Markus und ich hatten in den letzten fünf Jahren eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, und ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Der deutsche Markt ist unglaublich lebendig und hat sehr viele kreative Talente. Außergewöhnliche Programme zu erschaffen, für die All3Media in den Niederlanden und in Deutschland bekannt ist, ist für mich mehr als ein Job – es ist eine echte Leidenschaft. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen."All3Media produziert für den deutschen Fernsehmarkt eine Vielzahl an Formaten wie beispielsweise die Daily Soaps Berlin - Tag und Nacht und Köln 50667 sowie die Doku-Krimiserie Auf Streife. Im Dezember des vergangenen Jahres feierte man zudem mit dem Tatort Münster, der 13,8 Millionen Zuschauer vor die Fernsehbildschirme locken konnte, einen großen Erfolg.