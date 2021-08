funk bietet umfangreiches Programm zur Bundestagswahl

TV-News

Über 40 Beiträge und verschiedene Interwiews will man bis zur Wahl senden.

Funk, das Medienangebot der öffentlichen-rechtlichen Sender für junge Menschen, plant ein umfangreiches Programm rund um die Bundestagswahl Ende September. Insgesamt will man über 40 Beiträge sowie verschiedene Interviews mit wichtigen Politikern und Politikerinnen in Deutschland in über zehn verschiedenen Formaten senden.Los ging es bereits am 16. August und bis zu Wahl am 26. September will das Medienangebot junge Menschen über die Kandidaten, ihre Parteien und deren wichtigste Wahlkampfthemen informieren. So machte das Formatzum Auftakt beispielsweise einen Kandidatencheck, während die funk-Formateundverschiedene Wahlkampfthemen beleuchten werden.Am 30. August startet zudem das Format. Hier erwartet die Zuschauer neben der Besprechung von Wahlkampfthemen auch 30-minütige Interviews mit wichtigen Politikern und Politikerinnen aus allen sieben im Bundestag vertretenen Parteien. Moderiert wird die Sendung von Nemi El-Hassan, Victoria Reichelt, Mirko Drotschmann und Jan Schipmann. Zudem sollen weitere bekannte funk-Persöhnlichkeiten auftreten. Die Videos werden auf den funk-Kanälen auf YouTube, Facebook, Instagram und TikTok veröffentlicht.