«How Fake Is Your Love»: ProSieben testet Beziehungen

TV-News

Die Fragen, die eine Beziehung definieren: Hält unsere Liebe? Ist sie überhaupt echt? Was passiert, wenn Gerüchte aufkommen? All das möchte ProSieben ab dem 7. September beantworten.

Endlich eine neue Primetime-Show mit der großen Liebe im Zentrum! Annemarie und Wayne Carpendale stellen ab dem 7. September für ProSieben verschiedene Paare auf eine besonders knifflige Liebesprüfung. Bereits im Vorfeld etabliert der Sender den Hashtag #HFIYL und Annemarie soll das Geschehen vor Ort kommentieren, während Ehemann Wayne das Ganze kommentiert. Das Setting ist dabei auch ein nahezu noch nie dagewesenes, denn die acht Couples ziehen gemeinsam in einer Finca auf Mallorca ein.Bewiesen werden soll, welches Paar das Beste ist. Natürlich geht es nicht nur um einen Titel, sondern das Gewinner-Paar kann auch einen Geldpreis, der sich aus dem Konzept der Sendung ergibt, gewinnen. Wie sich der Geldpreis ergibt? Ganz einfach! Nicht alle Paare sind wirklich Paare, manche sind fake und wenn eben diese ertappt werden, füllt sich der Jackpot um 10.000 Euro. Wird ein falsches Paar, also ein echtes Paar, aufgedeckt, gibt es kein Geld.Annemarie Carpendale freut sich enorm auf das Projekt mit ProSieben: "#HFIYL ist ein sehr besonderes Paar-Abenteuer. Ich habe auf Mallorca einzigartige, bunte und ausgefallene Lovestorys kennengelernt und es macht einfach so unglaublich viel Spaß, selbst mitzuraten. Ich finde es super spannend, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer dann ganz bald selbst zum Detektiv werden: Gewinnt am Ende das Paar, das am besten lügt, oder das Couple, das am ehrlichsten liebt?" Ab dem 7. September wird «How Fake Is Your Love?» immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn laufen.