Primetime-Check

Wie stark war das Finale von «Wer stiehlt mir die Show?» Punktete die Bundesliga bei Sat.1?

Das Erste startete mitundin den Abend, die zwei Serien holten 3,57 sowie 3,82 Millionen Zuschauer. Mit 12,7 sowie 13,3 Prozent bei allen sowie 5,8 sowie 5,9 Prozent bei den jungen Zuschauern kann man zufrieden sein. Es folgten die Magazineund, die 1,91 sowie 2,27 Millionen verbuchten. Die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum bei 7,2 respektive 10,5 Prozent, beim jungen Publikum fuhr man 2,9 und 6,5 Prozent ein.Die zwei Halbzeiten des Supercups zwischen Borussia Dortmund und Bayern München verfolgten 5,22 und 6,32 Millionen, die Marktanteile lagen bei 18,3 sowie 23,8 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 21,5 sowie 25,0 Prozent Marktanteil ermittelt.verfolgten 1,34 Millionen Zuschauer bei ProSieben , der Sender hatte 0,91 Millionen junge Zuschauer und 14,2 Prozent Marktanteil erzielt.Die zweite-Folge wollten sich 1,65 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Mit 0,49 Millionen jungen Zuschauern schnappte sich RTL 7,1 Prozent.sorgte für 0,86 Millionen, in der Zielgruppe standen 4,7 Prozent auf der Uhr. Miterreichte RTLZWEI 0,46 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man 4,2 Prozent Marktanteil ein.Das ZDF zeigte, die Nivea-Story lockte 2,28 Millionen Zuschauer an. Mitsahen 1,94 Millionen Leute zu, die Marktanteile beliefen sich auf 8,1 sowie 6,7 Prozent bei allen. Bei den jungen Zuschauern waren 5,1 sowie 6,5 Prozent dabei.sorgte für 2,88 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 10,8 sowie 9,0 Prozent. Der Kabel Eins-Filmbrachte 0,86 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 5,1 Prozent Marktanteil ein.