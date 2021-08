«Wer stiehlt mir die Show?» - ProSieben bestätigt 3. Staffel für 2022

TV-News

Joko Winterscheidt wird auch im kommenden Jahr wieder um seine Show kämpfen.

Auch wenn sich Joko Winterscheidt im Staffelfinale vonam gestrigen Abend durchsetzen konnte, zu lange wird er sich nicht auf seinem Sieg ausruhen können. So bestätigte ProSieben , dass die Show im kommenden Jahr mit neuen Folgen zurückkehren wird. Einen konkreten Termin gibt es bisher allerdings noch nicht.In der musste Staffel musste Joko Winterscheidt gegen Bastian Pastewka, Shirin David, Teddy Teclebrhan sowie jeweils einem Wildcard-Gewinner antreten. Im Finale war zudem Palina Rojinski mit von der Partie, da Shirin David aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen konnte. Rojinski gehörte neben Elyas M’Barek und Thomas Gottschalk auch zu den Herausforderern der 1. Staffel.Auch wenn es noch keinen genauen Termin für die dritte Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» gibt, zu lange müssen sich die ProSieben-Zuschauer nicht gedulden, bevor Joko Winterscheidt am Dienstagabend zurückkehren wird. So sind für den Herbst bereits neue Folgen vonangekündigt. Auch hier hat der Sender aber noch keinen genauen Starttermin bekannt gegeben.