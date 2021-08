«Dr. Doogie Kamealoha», «Star Wars Visions» & «Die Dinos»: Die Highlights bei Disney+ im September

Vermischtes

Im kommenden Monat bietet der Streaming-Dienst wieder einen bunten Mix aus Neuem und beliebten Klassikern.

Die Disney+ Highlights im September:

Zudem gibt es alle weiteren Katalogtitel mit entsprechenden Startterminen in dieser Liste:

Im September können sich die Abonnenten wieder auf einen bunten Mix aus Neustarts und Klassikern bei Streaming-Dienst Disney+ freuen. Unter anderem feiert die Neuauflage vonmit dem Titelseine Premiere. Star-Wars-Fans bekommen mit «Star Wars Visions» eine bunte Abwechslung an Animationsfilmen geboten und auch diesind erstmals im Angebot des Streaming-Dienstes verfügbar.Ebenfalls einiges zu bieten hat der Star-Bereich. Hier warten mitund der Comicadaptionzwei spannende Neustarts. Darüber hinaus laufen im September auch die „Star Originals“undan. Weiterhin gibt es neue Folgen vonund1. September / Staffel 1, Episode 68. September / Staffel 1, Episode 715. September / Staffel 1, Episode 822. September / Staffel 1, Episode 929. September / Staffel 1, Episode 101. September / neue Folge1. September / Staffel 1, Episode 98. September / Staffel 1, Episode 101. September / Staffel 1, Episode 78. September / Staffel 1, Episode 815. September / Staffel 1, Episode 922. September / Staffel 1, Episode 1029. September / Staffel 1, Episode 111. September / Staffel 1, Episode 48. September / Staffel 1, Episode 515. September / Staffel 1, Episode 622. September / Staffel 1, Episode 729. September / Staffel 1, Episode 83. September8. September / Staffel 1, Episode 115. September / Staffel 1, Episode 222. September / Staffel 1, Episode 329. September / Staffel 1, Episode 4(PIXAR Short)10. September(Pixar Short)17. September22. September / Staffel 1(Pixar Dokumentation)24. SeptemberThe Cave – Eine Klinik im Untergrund (National Geographic)Weg aus der Asche (National Geographic)Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4+5 (National Geographic)Afrikas Jäger – Staffel 2+3 (National Geographic)Tierbabys in Afrika – Staffel 1 (National Geographic)American Blackout (National Geographic)9/11: Control The Skies (National Geographic)Cobra Mafia (National Geographic)George W. Bush: Das Interview (National Geographic)Tod bei Nacht – Staffel 1 (National Geographic)Disney’s Broadway Hits at London’s Royal Albert Hall (Disney)Animal PD – Staffel 1 (National Geographic)Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs - Staffel 1 (National Geographic)Königreich der Mumien – Staffel 1 (National Geographic)Die Dinos (Staffel 1-4)Blood Rivals: Lion vs. Buffalo (National Geographic)Die Simpsons – Staffel 32Australiens tödlichste Jäger – Staffel 1 (National Geographic)Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel – Staffel 1 (National Geographic)Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 3 (National Geographic)Fernab des Gesetzes – Staffel 1+2 (National Geographic)Jenseits der Magie mit DMC – Staffel 1 (National Geographic)Port Security: Hamburg (National Geographic)Zeke und Luther – Staffel 1-3 (Disney)