Digital Natives: Karolina Lodyga

Interview

Die Schauspielerin Lodyga ist an diesem und nächsten Donnerstag in der finalen «Sankt Maik»-Staffel bei RTL zu sehen.

In meinem Beruf brenne ich nach neuen Herausforderungen. Schön ist es auch noch, wenn man tolle, neue Kollegen kennenlernt wie bei «Sankt Maik».Im Alltag kann ich ohne meine Lippenpflege nicht sein 😊. Aber Spaß bei Seite, die besten Tage sind immer, wenn ich meine Lieben, Familie und Freunde, bei mir habe.Meine Informationen beziehe ich noch immer gerne aus den Nachrichten morgens bei einer Tasse Kaffee.Es gibt noch so einige, mit denen ich gern arbeiten möchte. Wie über die Arbeit mit Dominik Graf würde ich mich auch wieder freuen. Die Liste ist lang, aber ich lasse mich gerne überraschen.Dieser Satz hat mich in meinem Urlaub positiv beeinflusst. „Wenn wir das Glück in der Welt suchen, ist unser Glück flüchtig“. In der Hektik des Lebens vergessen wir das oft und verrennen uns. Ich konnte nach Hause fahren und trotzdem immer noch glücklich sein.Abends schalte ich gern ab (soweit die Umstände es erlauben) bei einem Abendessen und einem Wein mit meinen Kollegen. Zu Hause kann ich am besten entspannen, wenn alles erledigt ist und ich mit meinem Mann eine tolle, interessante Dokumentation schaue.Am liebsten zuhause auf unserem heimischen Fitnessgerät, ansonsten gehe ich auch gerne im nahegelegenen Wald spazieren. Wenn eine neue Rolle ansteht, gehe ich auch manchmal zu einem Privattrainer.Ich nutze gerne und eigentlich auch am meisten Instagram.Videospiele sind nichts für mich, mein Mann spielt ab und zu gerne und dabei schaue ich (wenn es schön aussieht) mal rein.Ich glaube, ich habe hier zuhause, alles was es gibt 😉, aber am meisten nutze ich Netflix . Auf dem zweiten Platz ist Sky und danach Amazon Prime und jetzt natürlich auch noch TVNow.