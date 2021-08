«Kampf der Realitystars» verliert an Interesse

Quotennews

Nach gutem Start für RTLZWEI rangiert der «Kampf der Realitystars» mittlerweile seit zwei Wochen weit unter de 5-Prozent-Marke. Jetzt lässt auch die Zielgruppe nach!

Für RTLZWEI verlief der diesjährige Start des Formatsaußerordentlich gut. In der Spitze generierte die Sendung 1,33 Millionen Zuschauer (11. August) und einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Neben dem Gesamtergebnis erwiesen sich die Ergebnisse aus der Zielgruppe als sehr erfreulich. Über drei Wochen konnte das Format einen Marktanteil über der 10-Prozent-Marke halten, wobei auch dieser bereits wieder deutlich gesunken ist.Spätestens seit gestern sind sämtliche positiven Ansätze bei RTLZWEI komlett verschwunden. Es verweilten noch lediglich 0,84 Millionen Zuschauer beim Primetime-Format, wodurch sich ein Marktanteil von 3,5 Prozent ergab. An sich klingen diese Zahl zwar sehr dünn, dennoch lag der «Kampf der Realitystars» damit über Senderschnitt. Noch deutlich über Schnitt präsentierte sich die klassische Zielgruppe. Hier schauten 0,43 Millionen Zuschauer zu und belegten so 7,4 Prozent des entsprechenden Marktes.Der Tiefpunkt des gestrigen Tages spielte sich um kurz vor 15 Uhr ab, als der Sender versuchtezu senden. Hierzu schalteten nur 0,08 Millionen Zuschauer ein, wodurch sich ein verheerender Marktanteil von 0,7 Prozent ergab. In der Zielgruppe schaffte es der Sender auf 0,05 Millionen Zuschauer und einen Anteil von 2,2 Prozent am entsprechenden Markt. Dieser Wert wurde im Verlauf des Tages sogar noch von denum kurz vor 17 Uhr unterboten. Da waren es schließlich 0,04 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 1,7 Prozent.