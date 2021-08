Hulu kauft US-Rechte an «The Unusual Suspects»

US-Fernsehen

In der Serie ist unter anderem «Homeland»-Schauspielerin Miranda Otto zu sehen.

Disneys Streamingdienst Hulu hat die amerikanischen Rechte an der Fernsehserie «The Unusual Suspects» erworben. Die australische Fernsehserie ist mit Miranda Otto («Homeland»), Aina Dumlao («Ballers») und Michelle Vergara Moore («Condor») besetzt. Die Serie erhielt gute Kritiken, als sie im Juni 2021 auf SBS Australien ausgestrahlt wurde.wurde von Jessica Redenbach («Spirited») kreiert und mitgeschrieben und dreht sich um Frauen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, die nach dem raffinierten Raub einer 16-Millionen-Dollar-Halskette, die einer Selfmade-Geschäftsfrau gehörte, zusammenkommen. Die darauf folgenden polizeilichen Ermittlungen zeigen Risse in der glitzernden Fassade des östlichen Sydneys auf und geben einen Einblick in die Erfahrungen der Einwanderer in der Region."«The Unusual Suspects» ist eine unterhaltsame, von Frauen geführte Dramaserie, die mit unseren Partnern bei Hulu ein ideales Zuhause in den USA gefunden hat", so Laurent Boissel und Emmanuelle Guilbart, Joint-CEOs und Mitbegründer von APC. "Wir freuen uns, dass die Komödie des Teams von Aquarius Films weiter an Fahrt gewinnt und die Geschichten von Frauen und Immigranten auf eine neue Art und Weise in den Mittelpunkt einer Serie stellt", so die beiden.