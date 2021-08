«Simpsons»-Sprecher spielt Tim Cook

US-Fernsehen

Hank Azaria wird den Apple-Chef in der Showtime-Serie «Super Pumped» verkörpern.

Die Verantwortlichen des neuen Showtime-Dramashaben Hank Azaria verpflichtet. Er wird den Apple-Chef Tim Cook verkörpern, allerdings dreht sich die Serie nicht wirklich um den iPhone-Konzern. Im Vordergrund steht der Fahrdienstleister Uber, der in den vergangenen Jahren viel Kritik einstecken musste.Die erste Staffel von «Super Pumped» ist als Anthologie geplant und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Mike Isaac. Azaria schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler und Kerry Bishé an. Gordon-Levitt wird die Rolle des Uber-CEO und Mitbegründers Travis Kalanick übernehmen, während Chandler den texanischen Risikokapitalgeber Bill Gurley spielt. Bishé wird Austin Geidt, Uber-Mitarbeiter Nummer vier, spielen.Azaria synchronisierte jahrelang die Figur Apu aus der Animationsserie «Die Simpsons». Zuletzt spielte er die Hauptrolle in der IFC-Comedyserie «Brockmire», die auf einem von Azaria kreierten Funny or Die-Sketch basierte, und war auch als ausführender Produzent tätig.