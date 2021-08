«Top Dog Germany» endet lau

Quotennews

Im Anschluss strahlte RTL noch ein paar herzerwärmende Tier-Geschichten aus.

Bereits im Jahr 2007 adaptierte VOX die internationale Show «Top Dog» und strahlte mit Erfolg vier Episoden am Sonntagnachmittag aus. Bis zu 0,55 Millionen Umworbene schalteten ein, der Marktanteil lag im Januar 2007 bei bis zu 7,3 Prozent Marktanteil. 14 Jahre später schnappte sich RTL die Sendung, die in den vergangenen Wochen ausgestrahlt wurde.Am Freitag sicherte sich das Finale von1,59 Millionen Fernsehzuschauer. Die Sendung mit dem «Ninja Warrior Germany»-Team Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann erreichte einen Marktanteil von 6,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern kam die sechste Folge auf 0,57 Millionen Zuseher, der Marktanteil belief sich auf 11,5 Prozent. In der Vorwoche generierte die Sendung, die gegen den Bundesliga Auftakt bei Sat.1 (bis zu sechs Millionen Zuschauer) gesendet wurde, immerhin 9,9 Prozent Marktanteil.Im Anschluss strahlte RTL aus, in denen unter anderem der Papagei „Rambo“ Angst und Schrecken auslöste. Auch ein Zwergpony und ein geliebter Esel standen im Mittelpunkt der Sendung, die auf 7,6 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen fuhr man 0,54 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 12,6 Prozent.