«The Kissing Booth 3» mit beachtlichem Ergebnis

VOD-Charts

Unter den Top drei der Streaming-Charts befindet sich in der vergangenen Woche auch «Grey’s Anatomy» und «Outer Banks».

«Riverdale»-Star Molly Ringwald, Joel King, Joel Courtney und Jacob Elordi sind die Stars von. Der neueste Teil feierte am vergangenen Mittwoch Premiere und war in den deutschen Netflix-Charts sofort ein Hit. 3,16 Millionen Aufrufe verbuchte die romantische Komödie und belegte somit den dritten Platz in der vergangenen Woche. Auf jeweils 3,22 Millionen Zuschauer kamenund. Das Mediziner-Drama verteilte sich zu 50 Prozent auf Disney+ und Amazon Prime Video.Das Teenie-Dramaverzeichnete in den vergangenen sieben Tagen 2,29 Millionen Abrufe,wurde 2,28 Millionen Mal gestreamt. Auchist mit 2,26 Millionen Klicks durchaus gefragt. Wie Gold Media weiter ermittelte, landeteauf dem siebten Platz.Obwohl die Warner Bros.-Produktionschon fünf Staffeln vorweisen kann, wurden in dieser Woche lediglich 1,39 Millionen Aufrufe verbucht. Die Fernsehserienundteilten sich den neunten Platz. Laut Aufzeichnungen von Gold Media wurden die Serien jeweils 1,38 Millionen Mal aufgerufen.