hr-«Hessenschau» geht auf Sommertour

TV-News

Diegeht in der kommenden Woche erneut auf Sommertour. Vom 23. bis 29. August berichtet man immer ab 19.30 Uhr aus insgesamt sieben verschiedenen Städten in Hessen. Jeweils die Hälfte der Sendung kommt dabei aus dem jeweiligen Ort, wobei man aber erneut auf ein Live-Publikum verzichten wird.Moderiert wird die Sommertour der Hessenschau von Montag bis Donnerstag von Hülya Deyneli und Andreas Hieke. Am Freitag und am Wochenende übernehmen Kristin Gesang und Daniel Johé. Themenschwerpunkt ist die Frage, was in den verschiedenen Regionen getan wird, um die Auswirkungen der Pandemie abzumildern oder sogar ins Positive zu drehen. Neben den vielen kreativen Ideen, um die Innenstädte und den Einzelhandel wiederzubeleben, liegt ein Fokus auch auf der Jugend und wie diese durch die Kontaktbeschränkungen besonders hart von der Krise betroffen war.23.8. Mengerskirchen, 24.8. Alsfeld, 25.8. Bebra, 26.8. Homberg/Efze, 27.8. Fulda, 28.8. Hanau und 29.8. Darmstadt.