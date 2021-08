«24-Stunden-Rennen von Le Mans»: Nitro fährt unter dem Senderschnitt

Quotennews

Nitro zeigte und zeigt noch immer den Rennsport-Klassiker in voller Länge, kann mit der Marathon-Programmierung allerdings nur bedingt überzeugen.

Samstag, halb vier. Für die meisten bedeutet dieser Halbsatz, dass die Fußball-Bundesliga auf dem Programm steht. Doch neben dem runden Leder ist Deutschland eben auch eine Motorsportnation, weswegen der RTL-Spartensender Nitro am Samstag ab 15:30 Uhr mit der Übertragung desbegonnen hat, das noch bis heute Nachmittag gesendet wird. Die ersten Stunden des Langstrecken-Rennens verfolgten insgesamt 0,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Im Schnitt erzielte Nitro einen Marktanteil von schwachen 0,8 Prozent. Bei den umworbenen Zusehern waren mit 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen leicht unterdurchschnittliche 1,8 Prozent Sehbeteiligung bis 3:00 Uhr möglich.Das Magazinverfolgten zwischen 15:00 und 15:30 Uhr nur 30.000 Interessierte, wovon 10.000 aus der Zielgruppe stammten. Die Quoten beliefen sich auf miserable 0,3 respektive 0,7 Prozent.Schon im Vorfeld der Rennsport-Übertragung standen Autos im Mittelpunkt des Männersender-Programms. Ab 12:05 Uhr gab es zwei-Folgen mit David Hasselhoff zu sehen, die 0,19 und 0,15 Millionen anlockten. Die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei grandiosen 4,7 und 3,1 Prozent. Dreimalsorgten im Anschluss für Reichweiten von 0,13, 0,10 und 0,06 Millionen. Am Markt holte man 2,1 , 1,0 und 1,3 Prozent.