Alle Jahre wieder: VH1 verlängert RuPauls-Formate

US-Fernsehen

Die drei Formate von RuPaul werden auch mit neuen Folgen fortgesetzt.

Der Unterhaltungssender VH1 setzt gleich drei Formate von RuPaul fort.wird für eine 14. Staffel zurückkehren. Die Premiere der aktuellen Runde holte die höchste Reichweite des Formates., in der Prominente bei ihrer Drag-Verwandlung begleitet werden, bekommt eine zweite Staffel. Bisher waren Vanessa Williams, Jermaine Fowler, Nico Tortorella, Tami Roman, Matt Iseman, Madison Beer und Phoebe Robinson dabei., das all die Dramen und Green-Room-Gespräche hinter den Kulissen von «Drag Race» zeigt, wird ebenfalls verlängert. "Ich bin all den erstaunlichen und talentierten «Drag Race»-Königinnen – vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen – extrem dankbar, die uns weiterhin inspirieren, neue Wege zu finden, ihre Geschichten zu erzählen", sagte RuPaul in einer Mitteilung. "Durch Liebe, Licht und Lachen erinnern sie uns alle daran, dass das Mächtigste, was man tun kann, darin besteht, das Bild seiner eigenen Vorstellungskraft zu werden."Das Franchise ist in diesem Jahr für elf Emmys nominiert. Alle Formate werden von World of Wonder Productions und ViacomCBS produziert.