«Tatort»-Wiederholung atmet nach Tiefpunkt in der Vorwoche wieder auf

Quotennews

Doch auch das ZDF schlug sich mit einer Wiederholung von «Frühling» recht gut und war dem Ersten dicht auf den Fersen.



Nicht mehr als 4,37 Millionen Fernsehende entschieden sich für den «Tatort», der am vergangenen Sonntag wiederholt wurde. Damit sank der Marktanteil auf einen Wert von 16,5 Prozent. Gestern folgte mit demeine Wiederholung aus dem Jahr 2019, die es nun wieder auf 5,82 Millionen Zuschauer schaffte. Somit machte die Quote einen deutlichen Sprung auf starke 20,4 Prozent. Die 1,15 Millionen Jüngeren belegten herausragende 16,8 Prozent des Marktes.Weiter ging es ab 21.45 Uhr mit der Dokuüber den Kampf ums Kanzleramt. 2,84 Millionen Interessenten verharrten auf dem Sender, was einem guten Marktanteil von 12,0 Prozent entsprach. Bei den 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden sehr starke 11,5 Prozent eingefahren. Dieschlossen sich mit 2,11 Millionen Fernsehenden und weiterhin 11,8 Prozent an. Die Quote blieb auch bei den 0,53 Millionen jüngeren Interessenten auf einem hohen Niveau von 11,2 Prozent.Das ZDF wiederholte den Familienfilmund schlug sich mit einem Publikum von 4,69 Millionen Menschen recht gut. Es wurde ein hohes Ergebnis von 16,4 Prozent verzeichnet. Die 0,47 Millionen Jüngeren sicherten sich zudem eine gute Quote von 6,9 Prozent. Dashielt sich bei 4,29 Millionen Fernsehenden sowie 16,6 Prozent Marktanteil. Bei den 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen war eine Verbesserung auf starke 9,2 Prozent Marktanteil zu erkennen.